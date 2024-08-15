全紅嬋老家逼爆人　父親家門口請遊客吃湛江月餅　稱最近住在果園

全紅嬋在巴黎奧運勇奪兩面金牌後，人氣直線飆升，她的老家湛江市邁合村亦因此吸引大批遊客、粉絲前往打卡，可謂人潮洶湧。中秋將至，全紅嬋的父親周四（8月15日）在家門口擺攤，免費請遊客吃月餅，還被網民大讚「好善良的一家人」。



全紅嬋的父親在家門口擺攤，免費請遊客吃月餅。（九派新聞）

全紅嬋的父親在家門口擺攤，免費請遊客吃月餅。（九派新聞）

全紅嬋的父親在家門口擺攤，免費請遊客吃月餅。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，湛江邁合村在全紅嬋奪冠後爆火，大量遊客在此打卡拍照。而村內自發來此擺起的小食攤檔也越來越多，幾乎成了「小吃一條街」。

8月15日，全紅嬋的父親全文茂在家門口擺攤，免費請遊客吃月餅，他說，「這幾天不在村裏，不跟大家見面總覺得不好意思，希望大家見諒，感謝並歡迎大家，感謝各位這麼支持我們一家人。」期間他還提醒遊客，遊玩的同時注意安全，看護好小朋友。

全紅嬋的老家湛江市邁合村人潮洶湧。（影片截圖）

全紅嬋的老家成為「小吃一條街」。（影片截圖）

全紅嬋的老家成為「小吃一條街」。（影片截圖）

全紅嬋的老家湛江市邁合村人潮洶湧。（影片截圖）

全紅嬋的老家湛江市邁合村人潮洶湧。（影片截圖）

相關內容在微博引發熱議：

「這款廣東月餅會不會立馬訂單暴漲？」

「金九月餅，湛江最有名的月餅，很好吃。」

「目測是金九月餅，我心目中的五仁top1！超正！」

「他們一家人真的好好哦，三觀很正很善良的一家人。」

「善良樸實的一家人，即使女兒是奧運冠軍，依然辛苦勞作。」



全紅嬋獲得金牌。（Reuters）

全紅嬋的行李車上被擺滿了獻花和公仔。（影片截圖）

全紅嬋。（Reuters）

全紅嬋賽後與教練陳若琳擁抱。（Reuters）

此前接受內媒訪問時，全文茂說，他對於遊客的來訪和打卡抱有理解和寬容，「很多都是家長帶着孩子來，（想藉此）鼓勵自己的孩子，他們過來轉一轉、逛一逛都很開心，歡迎他們。」

全文茂還說，自己在果園做農活，也住在果園，沒有時間回家，並沒有受到影響。他種了三四十畝果園，從巴黎奧運舉辦到現在一直吃住在果園，每天打理果樹，正常生活。