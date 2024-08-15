內地記者直播稱全紅嬋「瘋瘋癲癲、像白癡」！網民轟：你算老幾？
撰文：中天新聞網
出版：更新：
雖然巴黎奧運已落幕，但中國跳水小將全紅嬋的話題仍不斷。一名內地男記者於8月14日在直播點評全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「應對不得體」、「不跳水後像個白癡能行嗎？」此番言論迅速引來網民砲轟。
3名在巴黎奧運採訪的內地媒體記者於8月14日開直播聊奧運，《南方日報》體育記者朱小龍就在直播點評全紅嬋，「雖然她（全紅嬋）在場外邊拍的視頻裏瘋瘋癲癲的，給人家德國的運動員展示金牌甚麽的」。
朱小龍接着肯定全紅嬋毋庸質疑是個優秀運動員，「但作為一個人，她可能不是很完整」，並指全紅嬋「應對很多事情不是很得體」。
朱小龍又提到全紅嬋現在開始學英語，「我覺得這很好，因為不光是要把跳水跳好，作為一個人，你長大了，你不可能跳一輩子水吧，你不跳水以後像個白癡一樣能行嗎？」朱小龍還表示，「很高興看到全紅嬋成長」。
全紅嬋在3年前的東京奧運一鳴驚人，在跳水女子10米跳台奪金。本屆巴黎奧運，全紅嬋成功在女子10米跳台衛冕，同時與搭檔陳芋汐在女子雙人10米跳台摘金。全紅嬋也打破紀錄，以17歲131天成為中國奧運史上最年輕「三金王」。
對於朱小龍如此「高姿態」的評價奧運冠軍，網民一面倒怒轟：
．「生活枯燥無味，蛤蟆點評人類」
．「爹味太重了，一副說教樣」
．「活潑可愛的一17歲小姑娘也能被他說成瘋瘋癲癲，到底誰癲？」
．「他是哪根蔥？」
．「他算個啥？還點評紅姐，人家未成年就為國爭光了，他有啥貢獻？」
相關文章：巴黎奧運｜全紅嬋盼跳水改善家境！爸爸「一原因」堅持賣蔬果養家
+2
巴黎台資酒店掛滿奧運各國旗幟「獨缺五星旗」 中國廚師怒揭內情巴黎奧運｜牙買加選手「撞臉那英」成熱話 潘展樂竟神似何潤東？巴黎奧運獎牌榜中國超越美國？內媒出招「吸掉江旻憓張家朗金牌」巴黎奧運｜乒乓球傳奇！唯一曾為國家隊、中華台北都拿過獎牌球手潘展樂霸氣回應澳洲教練質疑：最好多說幾次，誤導一下西方人
延伸閱讀：
影/奪金遭陸記者考英文！全紅嬋霸氣拒絕 台網友讚：以她的成就不會也沒差
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】