內地記者直播稱全紅嬋「瘋瘋癲癲、像白癡」！網民轟：你算老幾？

雖然巴黎奧運已落幕，但中國跳水小將全紅嬋的話題仍不斷。一名內地男記者於8月14日在直播點評全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「應對不得體」、「不跳水後像個白癡能行嗎？」此番言論迅速引來網民砲轟。



《南方日報》記者朱小龍在直播點評全紅嬋。（微博截圖）

3名在巴黎奧運採訪的內地媒體記者於8月14日開直播聊奧運，《南方日報》體育記者朱小龍就在直播點評全紅嬋，「雖然她（全紅嬋）在場外邊拍的視頻裏瘋瘋癲癲的，給人家德國的運動員展示金牌甚麽的」。

朱小龍接着肯定全紅嬋毋庸質疑是個優秀運動員，「但作為一個人，她可能不是很完整」，並指全紅嬋「應對很多事情不是很得體」。

朱小龍又提到全紅嬋現在開始學英語，「我覺得這很好，因為不光是要把跳水跳好，作為一個人，你長大了，你不可能跳一輩子水吧，你不跳水以後像個白癡一樣能行嗎？」朱小龍還表示，「很高興看到全紅嬋成長」。

全紅嬋在3年前的東京奧運一鳴驚人，在跳水女子10米跳台奪金。本屆巴黎奧運，全紅嬋成功在女子10米跳台衛冕，同時與搭檔陳芋汐在女子雙人10米跳台摘金。全紅嬋也打破紀錄，以17歲131天成為中國奧運史上最年輕「三金王」。

全紅嬋奪金後展示「痛包」。（微博）

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕，「不會，不想知道」。（影片截圖）

對於朱小龍如此「高姿態」的評價奧運冠軍，網民一面倒怒轟：

．「生活枯燥無味，蛤蟆點評人類」

．「爹味太重了，一副說教樣」

．「活潑可愛的一17歲小姑娘也能被他說成瘋瘋癲癲，到底誰癲？」

．「他是哪根蔥？」

．「他算個啥？還點評紅姐，人家未成年就為國爭光了，他有啥貢獻？」



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