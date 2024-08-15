巴黎奧運｜央視收視率前20出爐：乒乓球佔11席　全紅嬋奪金排第一

撰文：陳進安
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巴黎奧運會落幕，周三（14日），中央廣電總台公布CCTV-5中心城市收視率前20名的賽事，其中收視率最高的是跳水10米台決賽，達5.64%。收視份額方面，乒乓球男單8強樊振東4:3力克張本智和的比賽，以38.43%排名第一。

前20名賽事聚集於中國隊的熱門奪金項目，作為中國的傳統優勢項目，乒乓球佔據多達11席，跳水賽事亦佔據3席。其中，全紅嬋和陳芋汐參加的女子10米台決賽收視稱冠，該場比賽當中，全紅嬋獲得金牌，陳芋汐獲得銀牌。

全紅嬋獲得金牌。（路透社）

而乒乓球女子單打決賽收視率5.48%，收視份額20.21%，位列所有賽事收視率亞軍；乒乓球女團決賽收視率5.29%，收視份額25.9%，位列季軍。此外，乒乓球男單決賽收視率5.14%，收視份額16.12%；乒乓球男團決賽收視率5.07%，收視份額24.97%。乒乓球女團16強、乒乓球混雙決賽收視率均超過4%。

樊振東8強戰面對張本智和。（新華社）

樊振東被日媒封為「中國之壁」:

除了跳水及乒乓球，體操、舉重、女籃、羽毛球和攀岩等項目亦人氣不俗。其中，體操女子自由操決賽收視率3.22%，舉重女子81公斤以上級決賽收視率3.07%，舉重男子61公斤級決賽收視率2.98%，女籃小組賽A組收視率2.92%，羽毛球混雙決賽收視率2.83%，攀岩女子速度決賽收視率2.77%。

巴黎奧運CCTV-5中心城市收視率前20位賽事統計。（圖源：中央廣電總台）

除了CCTV5，巴黎奧運在其他網絡平台亦有著很高的關注度。數據顯示，巴黎奧運期間，微博全平台發博數達4.16億條，互動量達16.98億，話題閱讀量達4790億，較東京奧運分別增長9%、11%及13%。

熱搜數量的前10位項目分別是乒乓球、遊泳、跳水、羽毛球、體操、射擊、網球、田徑、籃球、排球。其中，乒乓球項目相關熱搜1435個，佔26%；遊泳項目相關熱搜718個，佔13%；跳水項目相關熱搜497個，佔9%。而在本屆奧運中，一些小眾項目、冷門項目，如小輪車、滑板、霹靂舞等，也收穫較高關注，其中「鄧雅文自由式小輪車金牌」等話題成為「爆」款熱搜。

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