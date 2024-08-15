陳奕迅演唱會cue全紅嬋金句「誰不辛苦」　登微博熱搜第一

陳奕迅（Eason）早前巡迴演出一度因為下巴受傷而暫停。上星期康復後，正式重啟《Fear And Dreams世界巡迴演唱會》，8月9日開始到寧波演出6場，演唱會上他更大方跟歌迷分享目前傷患康復情況，讓大家不必為他太擔心。



日前有歌迷在小紅書上分享一段影片，她用粵語向陳奕迅大喊「辛苦你啦」，陳奕迅也用粵語回應稱「好似啊全紅嬋咁講，邊個唔辛苦？」，該歌迷也笑著回應「係呀係呀」，陳奕迅則再回應，「個個都辛苦」。該片段被分享到微博後迅速引發網民熱議，該小紅書博主則在自己的頁面上盛讚「全紅嬋和陳奕迅都是能力強又可愛的人。」



陳奕迅巡演《Fear And Dreams世界巡迴演唱會》正式重啟。

據了解，此前全紅嬋接受採訪時，突然有记者追著全紅嬋問：「很多人關心你飛得高不高，請問你飛得累嗎？」，全紅嬋露出疑惑和有點嫌棄的表情回應稱，「這話問的？誰不累呀」，成為她今年採訪的金句之一。

「誰不累啊」片段出現在0:21-0:26

另外許多內地網民也對全紅嬋的高人氣感到驚訝，不少網民則回應，全紅嬋在香港和台灣確實都人氣很高，亦有不少網民期待全紅嬋如果有機會到香港，有機會和陳奕迅合作。

消息：國家隊8.29抵港訪問三日 維園泳池表演有全紅嬋？

中國國家代表隊運動員在今屆巴黎奧運奪得40面金牌創佳績，他們將一如過往幾屆奧運凱旋後到訪香港及澳門，消息指他們會於本月29日至31日來港訪問三天。

巴黎奧運跳水女子雙人十公尺台決賽中，大陸選手陳芋汐/全紅嬋奪得金牌。（Reuters）

據了解，自1988年漢城奧運，中國隊每屆賽事後皆會派出部分精英運動員訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄月初曾透露正和相關單位商討中國運動員巴黎奧運後的訪港詳情。

不少人關注在10米高台一躍而下施展「水花消失術」的新跳水皇后全紅嬋會否隨隊訪港，據悉仍待最後敲定。不過訪港行程中，在第三日有維園泳池表演活動，料入場市民可一睹國家跳水「夢之隊」精彩表演。

全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）