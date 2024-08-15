內地疫後首次舉行「不明原因肺炎」應急演練　網民：又要開始了？

近期，內地多地陸續舉行「不明原因肺炎」應急演練，模擬處置突發的群聚感染，為繼3年新冠疫情後，官方年度傳染病應急演練首度針對「不明原因肺炎」，引發外界關注。



內地自2022年12月解除長達3年的疫情封控措施，而2022年、2023年度疫情防控應急演練，針對的是「突發急性傳染病」。不過今年，各地舉辦大規模「不明原因肺炎」應急演練，例如周三（14日）網傳一張得標通知截圖顯示，河南鄭州本月將舉辦一場「不明原因肺炎」應急演練。

消息隨即引起網民關注，質疑是否在釋放什麼訊號，甚至是否又要開始為封控做準備，還有人直言這種演練是浪費錢，直呼不想再經歷一次。

自5月起，多地已相繼舉辦有關演練，一些醫院也舉辦院內群聚感染演練。官方通報顯示，地方是在收到「國家疾病預防控制局關於做好2024年傳染病疫情應急演練工作的通知」後，組織舉行「不明原因肺炎」應急演練。

圖為甘肅張掖市早前舉行聚集性不明原因肺炎疫情有關演練。（網上圖片）

其中，陝西寶雞市於13日演練從醫療機構接診發現不明原因肺炎疑似症狀患者後的處置過程；北京市石景山區則在近日針對模擬一家兩口陸續出現流感症狀，自行服藥3天無效，經專家會診後，報告聚集性不明原因肺炎疫情，進行應急處置全過程演練。

而安徽省馬鞍山市亦在7月4日舉辦聚集性不明原因肺炎疫情應急處置演練，模擬某地發生一起聚集性不明原因肺炎疫情，後經實驗室鑒定為一種全新的冠狀病毒新亞種。更早時的6月27日，雲南騰衝市亦舉行「境外輸入不明原因肺炎聚集性疫情」處置應急演練，模擬境外移入不明原因肺炎病例導致本地發生群聚疫情。

4月17日，四川成都召開2024年全國傳染病應急處置工作會議，強調要以加強重大疫情應急處置能力建設為中心，貫徹落實高品質發展新要求，以傳染病應急演練為抓手，強化領導，完善機制，聚焦重點，補齊短板，不斷完善傳染病應急預案體系，全面強化傳染病應急隊伍建設，持續加強傳染病疫情應急演練，扎實做好傳染病疫情應急處置和災後應急衛生防疫等工作。