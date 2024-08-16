旗下記者直播批全紅嬋「像白痴」　南方報業緊急聲明：將嚴肅處理

南方報業傳媒集團一名體育記者朱小龍在直播中對中國跳水奧運冠軍全紅嬋發表不當言論，引發大陸網友的強烈不滿。該記者在直播中稱全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「不跳水以後像個白痴一樣」，此言一出迅速引起廣泛爭議。8月15日晚，南方報業傳媒集團發布聲明，表示對該記者的行為高度重視，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。



此前，巴黎奧運會期間，有記者向全紅嬋採訪時問，「妳知道拿捏用英文怎麼說，我教妳啊」，結果被全紅嬋回了一句「我不需要」。由此，南方報業傳媒集團一名體育記者朱小龍8月14日在連線直播時表示，「給德國運動員展示金牌的時候瘋瘋癲癲，全紅嬋也開始去學英語了哦？妳作為一個人，長大了，不可能跳一輩子水，妳不跳水以後像一個白癡一樣能行嗎？」

《南方日報》記者朱小龍在直播點評全紅嬋。（微博截圖）

朱小龍對全紅嬋的這一番批評，旋即引來大批內地網民集體批判，許多人要求該記者公開道歉並接受處罰。

眼見輿論沸騰，南方報業傳媒集團15日晚間對外發布聲明，指朱小龍違規私自參加網絡連線節目，並在節目中對奧運健兒全紅嬋發表錯誤言論，集團對此高度重視，迅速組織開展調查，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。

然而，這一事件也引發了部分網民的討論，有人認為記者的言論雖然不當，但並未觸犯法律，不應因此受到過於嚴厲的處罰。但大多數輿論支持對記者進行嚴肅處理，並要求維護公眾人物的尊嚴。