全紅嬋與陳芋汐、陳藝文寵物店玩貓狗照片曝光 稱想養狗但沒條件
撰文：盛昀
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奧運閉幕，從巴黎歸來的跳水隊姐妹開啟度假模式，全紅嬋與隊友陳芋汐、陳藝文一齊到寵物店擼貓狗。內媒《紅星新聞》報道，期間全紅嬋還曾表示自己很喜歡狗，但因為一直要訓練，沒有條件養。
8月12日，北京東城區的一家寵物店招待了三位運動員客人，從巴黎歸來的奧運會跳水項目冠軍全紅嬋、陳芋汐和陳藝文。
據《紅星新聞》報道，寵物店負責人周先生稱， 「三小隻」在店裏擼狗半小時左右，為了保護好她們，讓她們好好休息，店員激動到臉紅但並未打擾，也沒有上前要求合照和簽名。周先生表示，在店裏三人擼狗比擼貓多，尤其鍾意與約克夏、吉娃娃等小型犬互動。
其中，全紅嬋還曾向店員詢問養狗常識，同時也表示，自己喜歡小狗但因為一直要訓練，沒有條件養。
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