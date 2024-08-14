全紅嬋與陳芋汐、陳藝文寵物店玩貓狗照片曝光　稱想養狗但沒條件

奧運閉幕，從巴黎歸來的跳水隊姐妹開啟度假模式，全紅嬋與隊友陳芋汐、陳藝文一齊到寵物店擼貓狗。內媒《紅星新聞》報道，期間全紅嬋還曾表示自己很喜歡狗，但因為一直要訓練，沒有條件養。



全紅嬋（左）陳芋汐（右）、陳藝文（中）在寵物店擼貓。（網絡圖片）

8月12日，北京東城區的一家寵物店招待了三位運動員客人，從巴黎歸來的奧運會跳水項目冠軍全紅嬋、陳芋汐和陳藝文。

陳芋汐（左）和全紅嬋（右）在女子10米高台跳水分奪銀牌和金牌。（路透社）

陳藝文（左）與昌雅妮早前贏得巴黎奧運女子雙人3米板金牌。（Getty Images）

據《紅星新聞》報道，寵物店負責人周先生稱， 「三小隻」在店裏擼狗半小時左右，為了保護好她們，讓她們好好休息，店員激動到臉紅但並未打擾，也沒有上前要求合照和簽名。周先生表示，在店裏三人擼狗比擼貓多，尤其鍾意與約克夏、吉娃娃等小型犬互動。

陳藝文。（IG）

陳藝文。（IG）

其中，全紅嬋還曾向店員詢問養狗常識，同時也表示，自己喜歡小狗但因為一直要訓練，沒有條件養。