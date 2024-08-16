ChatGPT面世逾600日　中國近8萬間AI公司消失

由美國公司OpenAI開發的人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT於2022年底橫空出世，並在全球掀起生成式AI熱潮，與之相關的企業如Nvidia（輝達，又譯英偉達）等股價爆發式地增長。與之相對的是，據內媒統計，在中國，這600多天內有近8萬間AI公司註冊成立後又吊銷或停業，投資熱度大幅降溫，陷入淘汰戰。有網民更直言，這本就是一擁而上，最終落得一地雞毛。



8月13日，《鈦媒體》引述中國國家企業信用訊息公示系統統計，自2022年11月30日ChatGPT面世至今年7月29日，中國新註冊成立、但現在卻處於登出吊銷或停業異常狀態的AI公司，數量達78,612家，近8萬家企業消失，佔同期新註冊87.8萬家企業總量8.9%。

3年來，中國註銷吊銷AI企業超過20萬家，10年內共計35.3萬家AI企業消失。而截至8月7日，今年新增註冊30.07萬家AI相關企業。

目前，中國有180.43萬家AI相關企業，據官方統計，AI產業體系企業超過4500家，已備案並上線、提供服務的生成式AI服務大模型達180多個，註冊用戶數突破5.64億。

報道指，一方面受到AI創業熱潮影響，國內新增數十萬家AI相關公司。然而另一面，受到瘋狂「燒錢」但不賺錢困境，以及創投行業下行致融資遇冷等多個因素影響，最終有近8萬家AI企業不斷淘汰出局，形成行業新的「輪替」現象。

2022年11月30日，ChatGPT面世，在全球掀起生成式AI熱潮。（資料圖片）

報道也提到，相關現象不止存在於國內，美國AI領域也面臨「淘汰」危機。如AI獨角獸公司Character.AI在8月初宣布以25億美元「賣身」給Google。據Pitchbook數據顯示，今年首季美國AI初創公司獲種子輪融資驟降至1.23億美元，同比下滑70%，幾乎回到ChatGPT問世前的水平。同時，這些美國AI初創公司首季的融資交易數也同比下降31.2%。

不過中國AI行業融資熱「降溫」尤為明顯。據研究機構CB Insights發布的《AI行業現狀報告》顯示，2023年，中國AI領域投融資數量約為232筆，同比下降38%；融資總額約為20億美元，同比下降70%。

據中國民營經濟研究會副會長、中原銀行首席經濟學家任澤平團隊發布的《中國中小微企業經營現狀研究2021》數據顯示，中國企業的平均生存周期大約為3至5年，中小微企業的平均生存時間僅為2.5年，反映中國的中小微企業不僅生命周期短，能做大做強的企業更是寥寥無幾。

王小川認為中國AI大模型市場會進入淘汰賽。（Sohu）

現時，生成式AI領域算力成本高昂、研發投入極高、盈利困難，都成為AI企業的重要挑戰。搜狗創始人、百川智能創始人、CEO王小川表示，中國AI大模型市場會進入淘汰賽，第一梯隊最後不超過五家。

不過來也科技董事長、CEO汪冠春認為，AI行業一定有泡沫，最終贏家也不一定是OpenAI這些公司，甚至5年後可能ChatGPT也沒人用了，因此在這個過程中，公司還是要找清自己的定位。

李彥宏認為「捲」是正常的。（VCG）

百度創始人、董事長、CEO李彥宏則表示，很多大模型都是在「重覆造輪子」，形容「百模大戰」是在浪費社會資源，且國內200多個模型沒什麽使用量，沒公司能把大模型時代下所有機會全都「佔住」。他表示，「捲」是正常的，任何新東西、大機會來時，大家肯定會一擁而上，然後有一個大浪淘沙的過程，「這個非常正常的」。

談及中美大模型差距時，李彥宏強調，從技術好壞角度而言，中美領先的大模型水平沒有多少差距。但如果是在企業級模型應用，或是小語種模型當中，中國企業現在還沒有精力去做專門的優化，所以中國確實有可能是落後的。