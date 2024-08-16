體育「飯圈」亂象頻出　孫穎莎、馬龍等運動員個資遭50元低價出售

儘管巴黎奧運已經落幕，但部分粉絲互相拉踩引發各界對體育「飯圈化」的關注。內媒透過調查曝光了一條專門販賣知名運動員個人私隱信息的灰色產業鏈，包含運動員身分證號、電話號碼、酒店和航班信息等私密資料，且交易價格低廉。一份涵蓋孫穎莎、王楚欽、樊振東、馬龍、陳夢等多位運動員的「ID包」僅售50元（人民幣，下同），令人震驚。



據內媒《南方都市報》調查，體育「飯圈」灰色產業鏈日益龐大，運動員個人私隱成為不法分子牟利的工具。調查顯示，部分「票務」代理透過特殊渠道獲取運動員的航班、酒店等信息，並以每條60至100元不等的價格出售，例如有「票務」以100元出售「游泳運動員張雨霏身分證信息」。

巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠，日本選手獲得銅牌。（視覺中國）

此外，「代拍」行為也越來越專業化。據了解，「代拍者」常掌握娛樂明星、體育運動員、電競運動員個人行程，為粉絲拍攝偶像的高清照片或影片，甚至形成「專職」團隊，通過向粉絲或「站子」（應援站）出售圖像獲利。「代拍」買賣鏈條自成一套話術，如「dp」即「代拍」，「fo」即「focus直拍」等，運動員抵機場代拍圖售價多為單人300至400元，一次性打包出售。

循著「接機」、「代拍」等粉絲行為往上挖掘，一條個人信息代查的灰色產業鏈逐漸浮現。買賣雙方通過「暗語」達成合作，如「hb」即航班，「hz」即護照，「sfz或ID」即身分證號，「tg」即通告，「茶」即查詢，「呆梨」即代理等。多位「票務」稱，自己獲取信息來源是「票務圈」裡的ID包，同行之間會互通有無、共享消息。

報道指出，這種灰色產業鏈的背後，是粉絲經濟的強大需求驅動。一些粉絲為了能夠獲得偶像的最新動態或私密照片，不惜支付高額費用，這給了不法分子以牟利的空間。

北京首都國際機場到達口，大量運動員粉絲聚集等候。（齊魯晚報）

廣東法制盛邦律師事務所律師汪冰洋表示，粉絲經濟的繁榮雖然帶來了商機，但也為這些灰色產業鏈提供了市場需求。他強調，應當明確界定「飯圈」中的違法違規行為，並加大對非法交易的執法力度。政府部門需設置便捷的投訴和舉報渠道，及時對這些違法行為進行嚴厲打擊，並公開處理結果，防止類似事件再次發生。

目前，相關部門和多個互聯網平台已經開始對體育「飯圈」亂象展開治理，並加強對運動員私隱的保護。同時，運動員粉絲組織內部也在進行自我整治，以遏制這些違法行為的蔓延。