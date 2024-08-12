有片｜全紅嬋回國粉絲接機場面混亂　熱情男粉強行送花一度黑面

8月12日，巴黎奧運會圓滿收官，中國跳水「夢之隊」包攬8金凱旋回國，從各地趕來接機的粉絲也將機場圍的水泄不通。人氣最旺的莫過於全紅嬋，一到機場就被團團圍住，還有粉絲送上玩偶、鮮花。剛剛結束比賽，又因時差及長時間飛行，被熱情粉絲「逼」到寸步難行的全紅嬋面露不悅盡顯無奈。



跳水隊一抵達機場，便有眾多接機民眾帶著國旗、玩偶、鮮花前來。不少人直接將禮物放在全紅嬋的行李推車上，全紅嬋亦開心收下，並將最喜歡的小烏龜收到袋子裡。還有民眾將放不下的禮物都塞到教練陳若琳的行李推車上，即使陳若琳一再拒絕，仍難抵熱情。

步出機場時，並未推行李車的全紅嬋由工作人員護送，卻遭一名身穿白色T恤的男子強行送花，期間還把花束打在全紅嬋的臉上，令她皺眉黑面躲避。不過在找到同行的跳水隊工作人員後，全紅嬋害羞笑著躲在工作人員身後，並最終將花收下。

影片在內地各社交平台瘋傳，雖然網民稱被粉絲熱情嚇到的全紅嬋很可愛，但亦有網民呼籲給全紅嬋多點空間，不要打擾她，希望粉絲能有邊界感。

網民評論▼



能不能安排可靠的一些的工作人員



送花的大叔是搞直播的，之前西安比賽天天在場館和酒店門口蹲全紅嬋，大家理性發言，最後花也收了



花都杵到臉上了，換誰都不會樂意的



把花塞人家臉上，真沒禮貌



其實坐了十幾個小時的長途飛機這個時候已經很累了，下個機一種各種追堵，今天在DY在還有人說她為什麼全程不笑這個樣子讓喜歡她的粉絲傷心，真是無語，這樣的喜歡不要也罷，做人將心比心一下好不好！



這樣真的不安全，不排除有動機不純的人啊

