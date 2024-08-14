全紅嬋熱度不退有家歸不得　中國跳水女王全家搬去偏僻果園住避靜

中國17歲跳水女王全紅嬋憑巴黎奧運精湛演出加上可愛真性情，受歡迎程度較3年前在東京奧運奪金後更上層樓，熱度持續未退，她在廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家，甚至成為打卡熱點。

全紅嬋和家人都是低調平實的莊稼人，面對一波波遠道而來的人潮，只好全家搬到偏僻果園住，全媽媽直言，「不敢讓女兒回家」。



中國17歲跳水女王全紅嬋憑巴黎奧運精湛演出加上可愛真性情，再次大受歡迎。（路透社）

全紅嬋成功背後，有個可歌可泣的動人故事——因為家境不好，母親患病，全紅嬋年紀小小已決心在大賽獲獎，希望賺多點錢改善家人生活。小妮子在東京奧運一夜成名，廣告代言聘約如雪花般紛至，不過她沒有賺這些快錢，全數推掉，繼續專心練跳水。

家人跟她一樣硬氣，各路商人提出向他們送屋送錢等餽贈，全數被爸爸全文茂打回頭，繼續跟太太在家鄉湛江務農種果樹，當廚師的哥哥全進華繼續外出打工，一弟一妹均在體校練跳水，當奧運熱潮過去，一家人平靜生活如舊。

全紅嬋昔日回家舊照。（截圖）

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3年後，全紅嬋以近乎完美的演出再添兩金，人氣較東京奧運後更加厲害。今次全家人擋也擋不住，湧入她老家邁合村的遊客愈來愈多，大量賣小食的檔販湧入村內開檔，甚至令全紅嬋爺爺家門外變成「小吃一條街」。

村內停車場擠得水洩不通，村裏連夜修整空地趕建數個停車場。麻章鎮和派出所派員日夜巡邏，加上村中數十個義工幫手巡邏和每天打掃街道，村裏上上下下忙過不停。哥哥全進華對此現象回應時稱，「太多人，不敢露臉」，並表示沒想到「家門口會變成美食街」。

全紅嬋老家邁合村的遊客越來越多，到村中擺檔賣小食的檔販愈來愈多，甚至令全紅嬋爺爺家門外變成「小吃一條街」。

全紅嬋跟爸媽和哥哥全照。（截圖）

全家人都愛靜，突如其來的遊客令他們不敢外出，全媽媽受訪時直言，「不敢讓她在家裏，太多人來了。她過年沒回家，不過她經常通過視頻跟我談話。」

全紅嬋一年絕大部份時間都在國家隊訓練或到外地比賽，放假回家的日子寥寥可數，遊客到訪令她慘變「有家歸不得」。

微博最新消息指，為避過源源不絕的人潮，全紅嬋目前全家要搬到偏僻果園住。全媽媽表示，她目前所住的房屋是嫂子借給她的，一家人原本住在旁邊的小屋，可是由於目前每天都有很多人來參觀，為免令大嫂和其他人生活不便，加上「她不擅長說話，最怕講錯話」，為免講錯話後被人把片段上傳網絡，影響到全紅嬋，於是決定搬到果園裏住。內地也有愈來愈聲音認為，外界不宜再到當地打擾全紅嬋一家。

全紅嬋家鄉邁合村約有400戶，大都以「全」為姓，跟全紅嬋爸媽一樣，村民都以務農為主。邁合村幹部全自華稱，全紅嬋上一次回老家已是前年的事，她年逾80的祖父母、父母和弟妹住在村中小院子，近日每天約有1000人到村中「打卡」。