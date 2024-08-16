境外間諜狡猾滲透職場交友軟件　國安部：防範情報竊取

國家安全部發文警示，境外間諜情報機關近年來利用職場交友軟件滲透中國重點行業，試圖透過相關平台物色並拉攏從業人員，企圖竊取行業政策、科研進展等關鍵敏感信息，甚至涉密資料，「間諜活動手法隱蔽、行動狡猾」，對中國國家安全構成嚴重威脅。



國家安全部微信公眾號16日發表題為「防範境外間諜將黑手伸向職場交友軟件」文章，直指職場交友軟件與傳統社交軟件相比，具備刻畫用戶詳細資料的特點，用戶通常需提供真實姓名、聯絡方式及工作經歷等信息。這些信息使得境外間諜情報機關能夠精準定位目標人群，進入相關行業圈子，進行滲透和情報收集。

8月9日，微軟旗下的職場社交媒體平台LinkedIn（領英）正式關閉中文版App，結束了在中國市場經營近10年的歷程。 LinkedIn作為少數進入中國的西方社交平台之一，全球會員已超過9億人，其中中國會員數超過6000萬，但最終亦宣告離開中國招聘平台市場。(網絡圖片)

國安部披露，境外間諜情報機關通常以某行業從業者的身份為掩護，透過職場交友軟件聯絡目標，並以討論行業政策、科研進展等為藉口逐步拉攏目標人員。在建立初步信任後，間諜機構會逐步提升雙方的關係，最終引導目標洩漏敏感或涉密信息。

根據《中華人民共和國反間諜法》，各單位和組織需承擔反間諜安全防範的責任，對本單位人員進行安全教育，並動員組織人員防範間諜行為。公民如發現間諜行為，應及時向國家安全機關舉報。

國安部門亦根據《中華人民共和國反間諜法》和《公民舉報間諜線索獎勵辦法》的相關規定，對有貢獻的組織和個人給予相應獎勵。（網上圖片）

文章提醒民眾，使用職場交友軟件時應謹慎對待陌生人攀談，避免洩漏個人私隱和行業敏感信息。一旦察覺對方有虛假交友傾向，或試圖索取敏感資料時，應立即拒絕並保持距離，同時向有關部門報告。