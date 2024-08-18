國安部：境外間諜機關搭建測風塔　非法採集敏感數據傳至境外

國家安全部公布，近年來，個別具有境外間諜情報機關背景的公司，打著建設測風塔的旗號，悄然滲透至中國重要涉密場所周邊，非法採集敏感數據信息並私自傳輸至境外，對國家安全構成威脅。



測風塔是一種用於測量風速、風向等氣象數據的高聳塔架結構，在塔體不同位置安裝有風速計、風向標以及溫度計、氣壓計等監測設備，能夠為氣象觀測和大氣環境監測提供參考數據。

此前，某沿海城市群眾通過12339國家安全機關舉報受理電話舉報，某公司在中國的涉密單位周邊違規搭建的測風塔，可能被用於非法搜集敏感數據信息。

國家安全機關立即依法對該測風塔進行技術檢查，發現該測風塔架設的各類設備，除能收集氣象數據外，還具備數據分析和傳輸功能，一旦數據被泄露至境外，將為國家安全帶來風險隱患。國家安全機關迅速聯合有關部門，及時阻止敏感數據信息外泄。

自立式測風塔。示意圖。（萊維塞爾官網）

另在某科研基地附近，一座測風塔亦引起有關單位的懷疑警覺，相關工作人員向當地國家安全機關反映，該測風塔可能存在非法採集並向境外傳輸中國氣象數據的行為。

經國家安全機關縝密檢查，發現該測風塔未經合法備案，其數據傳輸途徑複雜，存在明顯的安全風險隱患。國家安全機關立即聯合有關部門依法處置，拆除測風塔。

海上專用測風塔。示意圖。（萊維塞爾官網）

國家安全部提醒，《涉外氣象探測和資料管理辦法》相關條文規定，國防及軍事設施區域、軍事敏感區域、尚未對外開放地區、重點工程建設區域及其他涉及國家安全的區域，不得設立涉外氣象探測站（點）。

任何組織和個人不得向未經批准的外國組織或者個人提供氣象探測場所和氣象資料。外國組織和個人不得利用氣象探測活動和氣象資料，損害中華人民共和國的國家安全和利益。在涉外氣象探測和資料管理活動中違反國家安全和保密法律、法規、規章和有關規定的，由國家安全、保密等部門依法處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。