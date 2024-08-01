台灣漁船控陸船惡意撞擊　台海巡水砲攔截失敗　陸海警出動截獲

台灣籍漁船「勝榮財36」7月31日上午9時許，在澎湖七美西北42.5浬處與大陸籍漁船「閩惠漁1486」發生擦撞事故。事故發生後，「閩惠漁1486」肇事逃逸，台灣海巡署永康艦進行水砲攔截未果，該船於當日下午1時許逃回海峽中線以西10浬範圍，才被大陸海警攔截。「勝榮財36」的呂姓船長表示，當時船隻正在起網作業無法移動，對方直接駛來撞擊。



台灣籍漁船「勝榮財36」在海上作業時，遭到大陸籍漁船「閩惠漁1486」船身傷痕累累。（聯合報）

「勝榮財36」於8月1日凌晨3時，在台灣海巡船艇的護航下，返回高雄興達港進行檢修。翁姓船東表示，漁船是1994年購置的，已經營業30年，這次出海原計劃5天，卻在最後一天遭遇大陸漁船惡意撞擊。船隻損壞嚴重，有船員站在船舷，被撞到可能會死亡。經船東估算，玻璃纖維船體維修費用約新台幣130萬（約合30.1萬港元），其他損壞部分的總修理費用可能高達250萬。

呂船長的太太表示，過去不論是與韓國、日本，還是中國大陸的漁船發生事故，台灣的漁船都會趕往救援，但這次對方不僅故意撞船，還逃逸不救援。她對海巡署的處理方式表示失望，據台灣漁民轉知，台灣海巡事發時根本沒有追，只是朝對方發射水砲，直言「台灣人如果把大陸人怎麼了，要賠到對方高興」，但今天對方卻肇事逃逸，「還有天理嗎？」

台灣海巡署艦隊分署表示，在接獲報案後，迅速派遣永康艦及其他巡防艇趕赴現場，但「閩惠漁1486」拒絕停船並加速逃逸。31日下午1時許，大陸海警船在七美西北67浬處攔截了「閩惠漁1486」，海巡署隨後將案件資料交由陸委會及漁業署處理求償事宜。「勝榮財36」則於8月1日凌晨返回高雄興達港進行檢修，永康艦繼續在澎湖海域進行護漁巡邏。