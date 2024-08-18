建成僅1月有餘　湖北黃岡一橋樑景觀懸索脫落　官方：不影響結構

8月16日，湖北黃岡市中心一座新建成通車僅1個多月的橋樑懸索脫落，引發關注。



內媒報道影片中，吊掛橋樑的藍色懸索脫落墜入河道中。

湖北黃岡一橋樑懸索脫落。（新京報 影片截圖）

據悉，該橋樑為湖北省黃岡市紅安三橋，是城內跨越倒水河的主要通道之一。舊紅安三橋已運行30年，存在安全隱患。2023年9月，紅安三橋新增立體交通及景觀工程，共投資7000餘萬元，橋樑全長160m，寬31m。今年7月1日，新建的紅安三橋正式通車運營。

僅建成1個多月發生懸索脫落事件，引發公眾關注。對此，湖北省黃岡市紅安三橋懸索脫落調查處置工作組8月18日通報表示，事發於8月16日6時23分，脫落部份為下遊側景觀亮化懸索，經確認未發生人員受傷及車輛受損情況。

湖北黃岡一橋樑懸索脫落。（新京報 影片截圖）

湖北黃岡一橋樑懸索脫落。（新京報 影片截圖）

湖北黃岡一橋樑懸索脫落。（新京報 影片截圖）

事件發生後，當地調查初步分析為施工過程中調節套筒與拉桿之間絲扣不到位導致懸索脫落，不影響橋梁結構安全。目前該橋正常通行，現已委託第三方專業機構進行鑒定檢測，後續調查情況將及時予以公布。