河南汝州疾控中心突炒41名新員工　招聘過程涉「度身訂造」作廢

內媒《新黃河》報道，近日有網友發帖稱，包括其本人在內共計41名考生經公開招聘，於今年2月初入職河南省汝州市疾病預防控制中心，沒想到4個多月後卻接到通知要求其自願離職。



8月17日，根據汝州市衛健委通報稱，由於違規設置了限制性報考資格條件，此次招聘無效，結果作廢。



河南41名編制人員無人工上班4個月後遭清退。（影片截圖）

河南41名編制人員無人工上班4個月後遭清退。（新黃河）

入職4個多月無工資 遭清退後無補償

據被清退人員之一的張女士介紹，2022年，汝州市人才交流中心官網發布《汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心工作人員公告》。招聘公告提及，「本次公開招聘人員均為財政全額預算事業單位工作人員」。

張女士介紹，他們經過筆試、面試、體檢、考察等環節後，至今年2月1日，一共有41人進入擬聘用人員名單，並進行了公示，這41人中包括13名社會考生和28名汝州市疾病預防控制中心原非在編職工考生。

汝州市人才交流中心官網公布的擬聘用人員名單。（官方截圖）

「我是2月6日左右入職，正常上班了4個多月，到今年6月16日，單位領導突然口頭通知我們說這次考試作廢，不算了，讓我們哪來回哪去，在走之前，把自願離職報告簽了。」

河南41名編制人員無薪上班4月遭清退。（澎湃新聞）

張女士提供的兩份官方文件顯示，汝州市疾病預防控制中心及衛健委曾在今年2月末分別就「2022年汝州市疾病預防控制中心公開招聘的41名工作人員辦理入編手續」簽發了相關請示文件。「按照當初的招聘公告，本以為過了3個月試用期就能轉正，然後入編，誰知道3個月過後，等來的卻是這樣一個結局。」張女士說道。

2022年汝州市疾病預防控制中心公開招聘的41名工作人員辦理入編手續請示。（央廣網）

2022年汝州市疾病預防控制中心公開招聘的41名工作人員辦理入編手續請示。（央廣網）

根據《央廣網》報道，被清退人員之一的王女士表示：「上班到現在一分錢都沒有發過。2022年發招聘公告，我準備了兩年。我就覺得自己特別冤，我上班上得好好的，我都浪費我兩年的精力，報班花了1萬多（人民幣），現在工資一分都沒有給我，也沒有任何補償。」

當地回應：招聘過程違規結果作廢

據《央廣網》，汝州市疾控中心相關人員表示，招聘條件存在「內部照顧」的情況。有知情人士透露，此次公開招聘之所以取消，最初是因為有考生舉報。考生王女士表示：「有48個人參加政審，有7個人好像是有問題去掉了。平頂山紀委確實下來調查我們了，每個人都調查了，調查了兩次。編制我是自己正規考上的。」

河南省汝州市疾病預防控制中心。（人民網）

17日下午，汝州市衛生健康委員會發布通報稱，汝州市疾控中心在招聘過程中，未獲得上級主管部門批准，且違規設置了限制性報考資格條件，違反了人社部門關於事業單位公開招聘的相關規定。因此，該次招聘方案被判定為無效，招聘結果被作廢。相關責任單位和責任人因違規行為受到了嚴肅的黨紀政務處分和組織處理。

17日下午，汝州市衛生健康委員會發佈通報稱。（海報新聞）

多名應聘者表示，「既然2月份就收到了舉報，為什麼不立即暫停招聘工作？」「因為招聘單位相關責任人和其他應聘者的違規，導致整個招聘方案無效、結果作廢。無辜應聘者如何善後？」

平頂山市人力資源和社會保障局相關科室負責人則表示，此次汝州市的招聘方案沒有上報，是當地自行組織、自行聘用。《澎湃新聞》報道，8月19日，平頂山人社局回應，會有善後安排，方案還未公告。