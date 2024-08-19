內地多地2月起舉行｢不明原因肺炎｣應急演練　國家疾控發通知釋因

近期，武漢、鄭州、無錫、重慶等多個內地城市接連展開「不明原因肺炎」應急演練，也是新冠疫情3年後，由國家提出進行的針對「不明原因肺炎」的演練。



今日（19日）國家疾控局表示，要求各省份針對突發性傳染病，尤其是開展以聚集性不明原因肺炎為情景的應急演練。



據《第一財經》報道，今年2月開始，內地不少地區已開始陸續進行針對聚集性不明原因肺炎疫情或者不明原因肺炎疫情應急處置演練活動。6月後，湖南、江蘇、海南等多省市加入演練活動，7月又增加了吉林、四川、山西、浙江、重慶等省市區。8月亦相繼有北京、廣西、甘肅等省市區。

甘肅張掖市進行不明原因肺炎疫情防控應急演練。

至於演練原因，北京石景山區衛生健康委表示，是應北京市疾控局《關於開展疾控系統大學習、大調研、大練兵、大督查活動的通知》要求進行。甘肅省12320衛生熱線工作人員則表示，是因國家針對10個省份提出，要於8月底進行傳染病演練；屬於正常演練，並非特殊原因所致。

據新京報今日（19日）報道，國家疾控局通知表示，一直以來，傳染病是公共衛生安全和經濟社會穩定的重大威脅，特別是隨著氣候、人口等因素變化，禽流感、登革熱、猴痘等新發突發傳染病屢見不鮮。面對嚴峻挑戰需要提前做好日常準備，不斷加強傳染病疫情監測預警和應急處置能力建設，盡最大努力減少疫情對社會的影響。

內地多省市進行不明原因肺炎疫情防控應急演練。（第一財經 影片截圖）

國家疾控局要求各省份針對當地面臨的傳染病疫情主要風險，組織開展形式多樣的應急演練；同時，要以防範和應對大流行為目標，重點開展以聚集性不明原因肺炎為情景的應急演練，確保演練的實戰化和實效性。

報道表示，截至2024年8月，許多省份針對鼠疫、登革熱等突發急性傳染病和不明原因疾病開展了各層級演練，其中有桌面演練，也有操練和實戰演練；有檢驗性演練，也有研究性演練。通過真演實練，達到了以練促改，練一次、進一步的目的，提高了傳染病疫情科學精準應急處置的能力，有力保障了人民群眾身體健康和生命安全，切實保障了經濟社會高質量發展。