ChinaTravel風靡　前7個月逾1725萬人次外國人來華　同比增129.9%

114小時過境簽帶火China Travel。據國新辦8月19日公布，國家移民管理局發布最新統計顯示，今年1月至7月，全國口岸出入境人員3.41億人次，同比增長62.34%；1725.4萬人次外國人來華，同比增長129.9%；簽發口岸簽證84.6萬證次，同比上升182.9%；來華旅遊外國人預計拉動消費超1000億元。



國務院新聞辦公室今日（19日）舉行「推動高品質發展」系列記者會。國家移民管理局副局長劉海濤介紹，這些年，移民管理局與有關部門不斷擴大免簽國家範圍，110余項便利政策措施助力外籍人員來華「方便來」「多樣來」，促進外商「引進來」。

國務院新聞辦公室今日（19日）舉行「推動高品質發展」系列記者會。（視覺中國）

其中144小時過境免簽政策自2013年1月實施以來，適用國家、實施口岸、停留期限、活動區域不斷最佳化。今年以來，這一政策紅利進一步釋放，成為外國遊客說來就來遊中國的「流量密碼」。

比如港澳地區外國旅遊團入境廣東144小時免簽、東盟國家旅遊團入境廣西桂林144小時免簽、59國人員入境海南30天免簽、沿海省份外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽等政策，近期又出台港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，惠及外籍遊客590多萬人次。

同時進一步放寬口岸簽證申辦條件，對急需來華從事商貿、訪問等活動的外籍人員，可向全國73個城市100個口岸簽證機關申請辦理口岸簽證入境。為外籍商貿投資人士提供再入境簽證等多項便利服務。

另據國家統計局2023年公開資料，來華旅遊外國人日均消費3459元，預計直接拉動消費超1000億元人民幣。