滿足長者、外國人支付需求　三部門發通知：支持境外卡、現金使用

快捷方便的移動支付是中國最引以為傲的科技創新之一，然而老年人、外國人等群體使用時仍有重重困難。尤其自疫情封控開放以來，外國人赴華數量減少，移動支付帶來的不便，是令外國遊客卻步的一大重要因素。



4月16日，中國人民銀行、商務部、國家外匯管理局3部門聯合印發《關於進一步優化商業領域支付服務 提升支付便利性的通知》，以更好滿足老年人、外籍來華人員等群體在商業領域的多樣化支付服務需求。



通知表示，將強化各地商務主管部門與中國人民銀行分行協作，從確定商業領域重點場所及重點商戶名錄、構建包容多樣支付受理環境、優化現金使用環境、豐富移動支付應用、強化國際消費中心城市示範引領、加強宣傳推廣等方面，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，共同提升商業領域支付服務水平。

中國人民銀行、商務部、國家外匯管理局將細化落實措施，從金融機構和商戶供需兩端協同發力，推動多種支付方式在商業領域推廣應用，有效滿足老年人、外籍來華人員等群體支付服務須求。

通知提出，要推動重點場所及重點商戶配備受理移動支付、境內外銀行卡、現金等必須的軟硬件設施，保障消費者自主選擇支付方式及工具。積極推動重點商區商戶支持受理境內外銀行卡，鼓勵各地積極創造條件比照辦理。

加快推進境內外銀行卡受理設備軟硬件改造和布放，統籌考慮推動非接觸式支付發展。推動銀行業金融機構對重點場所的自動取款機（ATM）開展改造，支持使用境內外銀行卡支取現金。

另外，要優化現金使用環境。各經營主體要做好現金備付，滿足消費者現金使用需求，提升日常消費領域現金收付能力。經營主體公開承諾可收取現金，規範張貼支持現金收付標識。金融機構上門幫助相關經營主體做好現金備付，為老年人、外籍來華人員等群體開闢小面額現金和零錢包兌換服務綠色通道。

內地銀行新規ATM轉賬24小時內可撤回，有效防範了詐騙，同時新詐騙手法也出現了。（網上圖片）

通知還提出，要推動銀行業金融機構、非銀行支付機構和清算機構完善移動支付服務，優化身份信息核驗機制，針對老年人、外籍來華人員等群體，開通服務熱線，制作圖文、視頻等宣傳產品，提升注冊、使用移動支付的友好度和便利性。鼓勵電商平台充分考慮外籍來華人員消費需求，與銀行業金融機構、非銀行支付機構和清算機構加強合作，優化國際化服務，豐富多語言服務、多支付選項等產品功能，提升網絡購物支付體驗。

通知還表示，要率先打造一批外籍來華人員支付便利化重點商圈，力爭基本實現重點商戶境外銀行卡受理全覆蓋。積極推動在入境口岸、重點涉外場所設立支付服務櫃台，發放多語種、多類型宣傳材料，提供貨幣兌換、指導下載移動支付應用程序（APP）等服務。優化提升進博會、廣交會、服貿會等重點展會外籍參展商和觀眾支付服務保障水平。鼓勵其他城市對標開展相關工作，提升外籍來華人員支付服務體驗。