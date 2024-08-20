《慶餘年》張昊唯陷「籠絡小姐」爭議　扯出CEO波及宋軼、馮小剛

內地男星張昊唯因在古裝劇《慶餘年》中飾演太子而聲名大噪，但近日卻捲入一場稅務爭議，甚至被指控與經營色情場所有關。根據網絡流傳的一段對話紀錄，張昊唯在一則語音訊息中提及其老闆錢多多，該名老闆是經紀公司「多萌文化」的CEO。張昊唯在訊息中透露，錢多多在洗浴行業有一定的「頭部資源」，並且他們正在考慮「培養一個自己的媽咪」，以及「把天南地北的小姐攏絡起來」。這些言論立即在網絡上引發軒然大波，並引來了大批網民的關注和討論。



值得關注的是，錢多多的背後還牽涉到娛樂圈多名重量級人物。錢多多經營的「多萌文化」旗下除了張昊唯，還包括了知名女星宋軼。更令人意外的是，公司合夥人竟是大名鼎鼎的導演馮小剛。這條人際關係鏈的曝光，使得事件的關注度進一步升高。

張昊唯在內地爆劇《慶餘年》中扮演太子。（資料圖）

據《網易》報道，這場風波源自於一段在網絡上流傳的對話紀錄，紀錄中提到，張昊唯在2021年2月24日曾傳送一段語音訊息，內容涉及他與老闆錢多多在洗浴行業的合作。他提到：「洗浴的事兒，多哥這邊兒也挺幫忙的」，並透露可能「培養一個自己的媽咪出來」，甚至計劃「把天南地北的這種小姐給他攏絡起來也挺好了」。這些言論隨即引發了網民的強烈關注和熱議。

張昊唯在微信語音中說，要「籠絡天南地北的小姐，培養媽咪」。

隨著事件的發酵，張昊唯又被網民指控涉嫌逃漏稅。根據網民的深挖，張昊唯口中的老闆錢多多是經紀公司「多萌文化」的CEO，該公司旗下藝人包括了女星宋軼，並且其公司合夥人還是中國知名導演馮小剛。錢多多與演藝圈的明星有廣泛的社交網絡，曾與男星白敬亭（宋軼的男友）打籃球、探班趙麗穎，並發文支持李易峰的活動。然而，在李易峰因嫖娼事件退出演藝圈後，錢多多並未刪除相關支持的貼文，此外，他還參與過《北轍南轅》、《漂亮的李慧珍》等多部陸劇，人脈廣闊，這也讓他在此次風波中備受矚目。

2017年的微博電影之夜，知名導演馮小剛坐在趙麗穎旁邊，一開口就對方錯喊成「靚穎啊」，講了幾句話才反應過來。（影片截圖）

面對愈演愈烈的指控，張昊唯工作室於8月19日發表聲明，公開了張昊唯個人的所得稅納稅紀錄，強調他並無任何稅務問題。工作室表示，由於網絡上流傳的對話錄音涉及刑事案件，他們已於一周前報警處理，目前案件仍在公安部門的調查之中，相關細節不便公開。張昊唯本人也在社交媒體上轉發了工作室的聲明，表示「清者自清」，以表明自己的立場。

張昊唯工作室發表聲明澄清。（微博@張昊唯工作室）

然而，事件中的關鍵人物錢多多，則已悄然關閉了微博，這一舉動引發了更多的質疑。許多網民認為，事件背後可能隱藏著更深層次的問題，應該徹底調查清楚。一部分劇迷則擔心，這場風波可能會影響到張昊唯參與的劇集播出，甚至影響到其他相關藝人的事業發展。這起事件的後續發展仍有待觀察，社會各界也在密切關注公安部門的調查結果。

這起爭議事件不僅僅牽涉到張昊唯個人的形象，也波及到了包括錢多多、宋軼、馮小剛等多名娛樂圈人物，可能對整個娛樂行業帶來一定的衝擊。隨著調查的深入，這場風波究竟會如何收場，成為了外界關注的焦點。