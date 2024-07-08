慶餘年2｜一男星被瘋傳「已婚出軌」網民憂第三季恐換人演

由張若昀主演的古裝神劇《慶餘年2》（慶餘年第二季）開播後好評不斷，更以37.9億點閱登上2024年上半年的陸劇寶座！怎料劇中飾演二皇子李承澤的男星劉端端，竟被爆出已婚還有一女，更被狗仔拍到出軌夜宿美女家。消息一出不少劇迷喊話《慶餘年3》換人，此外還有網友挖出，劉端端妻子的真實身分，兩人的女兒已經12歲了。



大陸狗仔「攝影劉大錘」日前（5號）開直播爆料，劉端端其實已經結婚並有小孩了：

日常老婆送他上班，陪他工作

但6月27日被拍到，在KTV和朋友玩到半夜，出來後與一名辣妹舉止親密，續攤到凌晨3點才離開，並和辣妹一起搭計程車回到住宅區，待了6個小時才獨自離開。

劉端端（微博＠劉端端）

劉端端（微博＠劉端端）

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不過直播中有自稱「自稱劉端端好友」的女生出面解釋，劉端端進的住處不是女生家，而是劉端端男性朋友的家，澄清他沒有出軌一事。消息曝光後，有網友挖出劉端端的老婆其實是他經紀人劉欣，兩人還是中央戲劇學院的同班同學，甚至有知情人爆料，劉欣為了劉端端特別改成情侶名「劉欣欣」。

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「劉大錘曝劉端端出軌」話題迅速登上微博熱搜第一，有網友持保留態度，認為是狗仔捕風捉影：

「這拍得也不是什麼錘吧」

「不信謠，不傳謠」

「出一張嘴沒實質證據」



還有人擔心會不會影響到《慶餘年3》播出：

「我只關心會不會禍害到我的《慶餘年3》」

「誰都別動我的慶餘年啊！」



劉端端累積的好形象瞬間崩塌。

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