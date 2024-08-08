已婚男星被傳嫖娼「愛妻形象盡毀」事件竟與《慶餘年》一藝人有關

陸劇《唐朝詭事錄》系列第二部《唐朝詭事錄之西行》於愛奇藝熱播，其中在《上仙坊的來信》單元中飾演渣男「李雲」一角的中國男星戴向宇驚傳嫖娼。戴向宇經紀公司6日下午發聲明闢謠，指網傳內容完全不實，要求停止傳播。



日前陸網熱搜榜出現「曝戴向宇嫖娼」一詞，起因為《慶餘年》第二季中飾演太子李承乾的男星張昊唯一段昔日聊天語音被曝光，提到戴向宇說李易峰嫖娼一事，「前兩天那個戴向宇，戴向宇說李易峰的那個事查，查到他了。就他可能清楚到嫖娼的問題有可能被爆出來啊」，接著又問道「你怎麼理解男神嫖娼這件事」並稱：

我就沒有見過身有哪個男的說我嫖不了娼。

該聊天語音曝光後，引起網友討論，因為戴向宇與大7歲女星陳紫函已結婚8年，其社群自介還寫著「很愛老婆」，疑似被曝嫖娼讓人震驚。

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不過戴向宇公司發聲否認傳聞，張昊唯也發文解釋，表示自己和戴向宇並不認識，該聊天內容僅是他多年前和友人打球時的閒聊八卦，不清楚為何被錄音，並指內錄音檔經過加工，指向性離譜。他也澄清，「關於戴向宇的部分完全不是事實」，並為自身言論向戴向宇及大眾致歉。

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