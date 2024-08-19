籠絡天南地北的小姐開｢青樓｣　《慶餘年》太子被曝組織賣淫、偷稅

曾出演《慶餘年》太子一角的內地男星張昊唯今日（19日）被曝組織賣淫，以及涉嫌逃稅漏稅。



張昊唯在內地爆劇《慶餘年》中扮演太子。（資料圖）

張昊唯近日頻陷爭議。日前其曾「爆料」指陳紫函丈夫戴向宇嫖娼，遭戴向宇否認後，又發文指並非事實。今日（19日）張昊唯反遭爆料指其涉稅務問題、組織情色產業。

有娛樂博主曝光張昊唯於2021年的微信語音錄音，其中，張昊唯頻爆出格言論，表示可以不用「找媽咪」而是找朋友「整合頭部資源」，再「籠絡天南地北小姐」自己「培養媽咪」，以便打好人脈建關係建立聯繫。

張昊唯在微信語音中說，要「籠絡天南地北的小姐，培養媽咪」。

在涉及偷稅漏稅方面，微信聊天記錄截圖顯示，張昊唯提到，「我把100打過去，才能返回來那五十吧」，還稱「這個稅能避得了嗎？」。

張昊唯出格言論一經曝光，其相關話題「把小姐籠絡起來」、「甚至想開青樓」、「客戶名單」等立刻霸榜內地微博熱搜。若對話屬實，張昊唯面臨的不僅是偷稅漏稅處罰，甚至涉及「組織賣淫罪」。

今日事件被曝出前，19日凌晨，張昊唯在自己的微博帳號發長文表示，自己被「一個團夥盯上」栽贓陷害，且受害者不僅有他，但其他人都「花錢了事」，並表示思考之後，「要不然強硬一次吧。」不過張昊唯在文章發出沒多久後就將其刪除。

19日下午，張昊唯工作室就此事做出回應，表示在稅務問題上一直合理合法納稅，絕對沒有任何的偷稅漏稅行為，同時發出稅務的完稅證明，清者自清請廣大網民監督。關於網絡流傳的爆料錄音，已經報警，相信公安機關會給出一個公正的結果。工作室還稱，此事牽扯到一個刑事案件，早在一週前已經報警，等待後續的處理結果，因案件正在受理辦理中一些細節現在不便公開。