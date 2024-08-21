長城汽車交付過程現疏忽　向南方電網道歉兼補償

長城汽車（601633.SH）官方微博周三（21日）發布《關於南方電網供應鏈平台009號公告的說明》，指2022年11月招標中，長城汽車中標35台坦克500車型，但交付期間卻因工作疏忽而出現了交付物與標的物存在差異的情況。對此，公司已對差異部分進行了補償，並對此給南方電網帶來的不便致以誠摯的歉意。



日前，南方電網供應鏈統一服務平台發布供應商處理公告提到，長城汽車股份有限公司因供應商發生重大失信行為，且影響惡劣，被南方電網列為「不接受投標」的供應商，處理期限為24個月。8月20日，長城汽車被南方電網「拉黑」的消息引發熱議。當晚，上交所就長城汽車輿情相關事項發出監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、監事、高級管理人員。

除長城汽車外，還有約78家公司、5名個人分別因違反廉潔承諾、串通投標、投標或採購文件弄虛作假等原因，遭到南方電網公示，被列入「市場禁入」、「不接受投標」行列，處理期限從2個月到24個月不等。當中包括廣東省第二人民醫院、中國社會科學院經濟研究所、西安交通大學、河海大學、特變電工（600089.SH）（湖南）能源建設有限公司。

長城汽車向南方電網致歉。（紅星新聞）

據《中國南方電網有限責任公司供應商失信扣分管理細則》，對供應商從登記到退出南方電網市場全過程發生的誠信、履約、安全、質量等方面的失信行為實施扣分處理。對累計有效扣分達到12分的供應商實施不接受投標的處理措施；因行賄或涉嫌行賄行為被實施市場禁入或不接受投標處理的，納入黑名單管理。扣分標準與處理期限根據《南方電網公司供應商扣分條款》。責任供應商對扣分處理有異議的，可在申訴期內（收到扣分通知7個自然日）提出申訴申請，對申訴審定結果仍有異議，可在覆議期內（收到申訴審定結果7個自然日）提交覆議申請，並上傳相應證明材料。

南方電網於2019年加入長城汽車旗下的歐拉超級充電聯盟，為首批成員。近期長城汽車參與南方電網旗下公司招標並中標，發生在2022年11月。據《南方電網電動汽車服務有限公司2022-2024年度通用車輛（第一批）框架採購（三次採購）結果公告》顯示，南方電網汽車有限公司成功採購長城汽車旗下一款燃油四驅SUV。