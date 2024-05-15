男子買長城汽車17天被車頂帳篷卡頸身亡　友人：用遙控器救人失敗

5月13日，成都一長城炮（長城旗下皮卡車品牌）汽車車主被電動車頂帳篷卡脖不幸身亡，質疑車輛存在隱患。車主朋友告訴記者，提車剛滿半月，5月11日車主操作帳篷升頂時發生意外，她曾嘗試操作遙控器救人不成功，最後車主不幸身亡。目擊事主全程的車主表示，「他希望車企能查明事發原因，給車主和他的家屬一個交代。」



5月15日長城炮在聲明中表示，對於遇難者表示沉痛哀悼。目前正在密切關注本事件的調查進展，將全力協助車頂帳篷品牌秋野地，積極配合相關部門的調查工作，並對家屬提供一切需要的支持。



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車主朋友王偉（化名）透露，事發於5月11日，這款新車27萬元購入，提車剛剛買半月。長城旗下品牌長城炮出了一個車款「山海炮」，山海炮後備箱有一個車頂帳篷，名為「山海居」，是一款電動的車頂帳篷，車主是4月24日看到這款車，4月25日就買走了。

據了解，車主的車在成都購入，車頂帳篷從4S原廠加裝的。但是車主購入後就發現他的品質不太好，5月11日上午車主到4S店去維修檢測，但門市卻說「沒問題」。下午2時50分，車主升起車頂帳篷想看一看修好了沒，沒想到卻發生憾事。

目擊者、車主朋友楊陽說明，該款車的車頂帳篷（山海居）是有兩層的，「它可以升上來，像兩層樓一樣」，下降的時候（車頂帳篷）它可以折疊成一個皮卡車（後備箱）的樣子。

楊陽指出，當時車頂帳蓬的蓋子蓋不嚴實，車主就自己上去看，他站在了後備箱把頭伸上去，結果車主的頭卡在平行天窗的橫桿上，「橫桿原本是可以移動的，但突然故障」，車主開始呼叫，稱自己被夾住了。

楊陽哽咽著說，當時車主站著，「我幫忙扯那個桿子但怎麼樣都扯下不下來」，車主當時還清醒，讓她用遙控器操控升降，但遙控器也失去作用，陽楊只好大聲呼救，但附近四、五個工人幫忙也沒有辦法移動桿子。

王偉說道，最終他們用手工鋸開桿子才把車主救下來，120人員趕到現場進行20分鐘多的搶救，人還是過世了，死因是頸部擠壓。

車主留下兩個兒子 朋友批車子四大缺失

王偉透露，車主家裡是工程的，上有老下有小，還有兩個兒子。王偉批評，車子的支撐桿沒有安全標誌，平行的升降桿沒有防夾功能或是過載保護裝置，第三是線路裸露，第四是遙控器失靈。

該款車款是長城旗下皮卡系列的「山海居」，它為自動車頂帳篷，電動遙控升降，一層帳篷1.5米高，帳篷結構為上下雙層交剪升降，產品使用場景為戶外露營。

5月14日，長城汽車銷售方相關負責人稱，已有相關人員與家屬對接。涉事車頂帳篷生產方稱，已與死者家屬方律師對接，「目前看是當事人未按照說明書的流程操作導致意外，我們正配合做公證並查明真相。」

另外，涉事帳篷企業秋野地品牌今日也發佈聲明稱，秋野地品牌作為山海居露營帳篷的開發者，在事故發生當日組織團隊趕赴現場，配合各方調查，經多方信息初步瞭解，本次事故是在電動帳篷上升過程中，用戶進入帳篷內發生意外，「我們將持續盡全力積極配合相關部門的調查工作，並對遇難者家屬提供一切可能的支持。」