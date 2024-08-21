解放軍071型艦艇現神秘半球形物體　疑似首次配備激光武器

中國近年來在軍事科技領域不斷推進，並試圖在全球範圍內實現技術領先。內地網絡近期流傳的一組照片顯示，解放軍071型綜合登陸艦可能首次配備了激光武器，這一發現迅速引起了軍事界和網民的廣泛關注。



這組照片中，071型綜合登陸艦的駕駛室前方出現了一個不明的半球形物體，這與之前公布的071型艦艇照片明顯不同。有說法指稱，這一半球形物體位於艦首的76毫米兩用炮後方，這一異常設計引發了人們對該物體功能的諸多猜測，認為這個半球形物體很可能是激光武器的防護罩。

內地網上近期流傳著數張 071 型綜合登陸艦的新照片，突然出現的半球形物體讓不少軍事愛好者開始推論其真實作用。有內地的軍事專家認為，那可能是國產船艦配備的「激光武器」。（X@Aurora107E）

《騰訊網》軍事專欄「第一軍情」分析，該物體可能是新型雷達探測或通訊系統的天線罩，但更有可能是中國國產艦艇首次配備的激光武器。綜合分析指出，這一設計與美軍於2022年裝備在伯克級神盾驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble DDG 88）上的「太陽神」（HELIOS）艦載激光武器有著高度相似之處，因此認為其為激光武器的可能性極高。

071型兩栖船塢登陸艦「長白山」號。（網上照片）

此外，專家們對為何這一新型武器選擇安裝在071型綜合登陸艦上，而非驅逐艦等其他艦艇也進行了探討。根據「第一軍情」的分析，071型登陸艦擁有更大的艦體空間，能夠配置額外的發電與輸電系統，這樣可以為高能量需求的激光武器提供充足的電力支持。這種配置可能解釋了為何激光武器選擇安裝在這類登陸艦上。

內地媒體早在 2019 年就報道過中國海軍開發激光武器的新聞。圖為當年報道的資料照片。（X@Aurora107E）

目前，公開的數據顯示，中國研發的激光武器輸出功率最高可達110千瓦，有效射程可能達到15公里。如果未來這一武器系統的功率能進一步提升到200至300千瓦，射程達到20公里，則有望擊落包括戰鬥機、大型巡航導彈等在內的各類空中和海上目標。

這一消息的曝光，標誌著中國海軍可能正邁向一個全新的技術階段，即艦載激光武器的時代。若這一猜測成真，071型綜合登陸艦將成為中國海軍第一艘配備激光武器的艦艇，這將顯著提升其在未來戰爭中的戰鬥力。

總體來看，這一動向顯示出中國在追求軍事現代化和技術領先方面的不懈努力。如果中國能夠成功部署這一技術，將有助於其在未來的軍事衝突中獲得技術優勢，進一步鞏固其在亞太地區的軍事地位。