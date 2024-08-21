陸漁船金門海域接連事故　福建海警依法展開常態化執法巡查

今年以來，陸籍船隻在金門接連發生翻覆事故。8月21日，中國海警發布消息表示，福建海警8月以來在金門附近海域依法展開常態化執法巡查。



中國海警8月21日消息表示，福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，特別是當前正值該海域伏季休漁結束，大量漁船開展生產作業，福建海警將進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

由福建海事局牽頭，海警、海監、漁政、救助等多部門共同在金門水域開展了「安海2024」漁業安全救援演練。（影片截圖）

今年2月以來陸籍漁船金門海域接連事故

今年2月，一艘大陸快艇疑遭台方船隻撞擊在金門海域翻覆，事件釀2死，兩岸代表在金門經過15輪協商，終於7月30日對外表示「達成共識」。

事隔一個月，3月14日一艘中國大陸漁船「閩龍漁61222」於金門西南15浬處自翻沉沒，船上6名陸籍船員落海，兩岸共同出動救援。事故造成2死2獲救3人失蹤。

近日，內地伏季休漁期結束，沿海所有漁船幾乎全部出海。然而一艘陸籍漁船「閩龍漁63877」在金門外海與汕尾籍船隻碰撞翻覆，造成1死3失蹤。