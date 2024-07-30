陸艇金門翻覆案事發逾5個月　兩岸協商終達成共識

今年2月，一艘大陸快艇在金門海域翻覆事件釀2死，兩岸代表在金門經過15輪協商，終於今（30）日對外表示「達成共識」，但未說明相關細節。



台媒《中央社》報道，金門快艇案的協商於30日上午9時在金門金湖飯店舉行，並於10時左右結束。雙方代表於會後接受媒體聯訪，說明相關情形。

2月14日，金門海域，台灣「海巡署」工作人員檢查被「海巡署」撞翻的船隻。福建一艘漁船在金門海域作業，被「海巡署」以所謂「越界」捕魚為由追逐並撞擊，最終導致漁船翻覆，船上4人全部落海，其中2人遇難。這起嚴重損害大陸漁民權益、傷害兩岸感情的惡性事件，引發大陸各界強烈憤慨。（VCG）

台灣海巡署副署長謝慶欽表示，今天協商順利、達成共識，要歸功於兩岸持續不斷努力。海巡署感謝有關機關、各界人士對於本案提供的協助。「我們會積極落實協商共識。至於相關細節，目前無法向各位報告」。

面對媒體追問，謝慶欽強調，由於「涉及尊重家屬與兩岸協商共識，目前還無法對外報告細節」。

泉州台港澳辦副主任李朝暉則稱，事件發生至今已經5個多月，雙方善後協商終於達成共識，希望「台灣有關方面」積極落實，讓遇難者安心、給家屬一個交代。

2024年2月25日，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。（影片截圖）

回顧事件始末，大陸一艘載乘4人的快艇2月14日闖入金門海域，遭台灣海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。台灣官方方面始終強調，該快艇屬無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無」船舶，抨擊陸方長期縱容「三無」船舶違法濫捕，指大陸官方長期不取締「三無」船舶是事件遠因，台灣海巡署仍將持續嚴正穩健執法。事件發生後，大陸各地對於「三無」船舶事實上也有積極查緝作為，如廣東珠海3月初就再度發布一份通告，明文規定凡無船名號、無船籍港、無船舶證書的「三無」船舶，一律禁止離港，並將予以沒收取締，依法銷毀。