屈就低薪工作甚至啃老　內地青年搵工難催生「爛尾娃」新概念

近年中國青年失業率高企，社會被指嚴重內捲化，不少青年乾脆選擇躺平。而今年，「爛尾娃」成為了社交媒體流行語，據路透社報道，該概念類似自2021年以來拖累中國經濟的「爛尾樓」，這個新的勞動階級面臨著被迫屈就低薪工作，或甚至啃老依靠父母的退休金過活的困境。



受疫情以及金融、科技與教育業的監管所影響，中國勞動市場持續低迷，去年6月16到24歲青年失業率更達到21.3%的空前新高，之後官方一度暫停發布系列數據。而採取新統計方式後，失業率仍在今年7月達到17.1%的年內新高，在經濟仍受房地產危機拖累的同時，今夏大學畢業生有1179萬名。在此背景下，國家主席習近平一再強調以青年就業為優先任務。

報道引述密歇根大學（University of Michigan）社會學助理教授周韻（Yun Zhou）指，對許多中國大學畢業生而言，更好的就業前景、向上的社會流動、更光明的人生展望，這些曾都是大學學位保證的事，可現在變得愈來愈難以企及。一些失業的年輕人會回家鄉當「全職子女」，依賴父母的退休金與積蓄過活，即使有研究生學位者也不能倖免。

結果，花費數年攀登競爭極激烈的學術階梯後，「爛尾娃」們發現，在經濟前景慘淡的環境下，其資歷根本無法保證能讓他們找到工作，選擇有限下，他們不是降低對高薪工作的期望，就是找些可以勉強餬口的工作，部分甚至走上歧途。

受疫情以及金融、科技與教育業的監管所影響，中國勞動市場持續低迷。（新華社）

曹澤法（Zephyr Cao，譯音）就是其中一個面對困境的青件，現年27歲的他去年從北京知名高校外交學院取得碩士學位後回到家鄉河北省，但低於預期的薪資讓他對教育的價值開始有質疑，因此不再找全職工作了。他並考慮攻讀博士學位，冀就業前景在數年後能改善。

湖北中醫藥大學畢業的阿曼達（Amada Chen）亦在只工作1個月後就辭去在國企的銷售工作。試用期前15天，儘管她每天工作12小時，但日薪只有60元人民幣，為此她哭了一個星期。她以「有毒」來形容工作文化，這與上司不切實際的期望促成她決定辭職的原因。

該女子曾經希望成為與她主修的技能相符的品質檢驗員或研究人員，但在投了130多封求職信後，收到的回應大多是銷售或電子商務相關職位。現時，她正重新考量自己的職業規畫，表示日後可能轉行改當模特兒。