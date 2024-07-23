年輕人搶著去這裡「Full Pay買樓」後躺平　一手樓單位25000人仔

幾年前，偏遠的黑龍江小城鶴崗憑藉幾萬塊一套房的「全國最低房價」，一度成為熱搜常客。



編輯：馬詩韻 責編：陳子文（一条）

如今，全國越來越多小城正在「鶴崗化」。在「萬元買房」的名單中，除了也在東北的阜新、凌海，還出現了潛江、淮南、鶴壁等更偏南方的「新面孔」。這些城市往往配套設施齊全，節奏緩慢，適合養老。越來越多人正在湧入這些「新鶴崗」。

《一条》和4位萬元買房的年輕人聊了聊。有人去東北置辦「第二老家」，每月只花500塊（人民幣，下同）；有人帶娃去雲南小城旅居，遭遇一系列惡性事件後果斷賣房；有人買房逃離原生家庭，也有人在婚前給自己置辦房產。萬元買房到底是不是坑？聽聽她們親身經歷後的回答。

左：遼寧阜新已經成為「萬元買房」熱門地；右：受訪者阿福花4.2萬在阜新全款買房（一条授權使用）

去東北置辦「第二老家」 每月只花500塊

阿福，27歲，攝影師

遼寧阜新，4.2萬，52平（平方米，下同）

畢業後我輾轉在北京、天津工作，去年7月，回到東北老家準備考研。備考期間壓力特別大，身體都出現了症狀，最終還是決定放棄。那期間有一天，我刷到一個去阜新萬元買房的女孩。

我原先只知道買低價房去鶴崗，對於我這個東北人來説（我老家在內蒙古靠近東北這一片），鶴崗太偏僻了。阜新也是東北城市，我表弟在那兒上過大學，他和我説阜新挺好的，有高鐵直達北京和瀋陽。

毛坯房初始狀態（一条授權使用）

點圖放大看看阿福裝修後的單位及其獨居生活：

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之前我根本沒有想過買房。北京和天津的房價太高了，我不想掏空父母一輩子的積蓄，也不想當房奴。我寧願一輩子租房，用省下來的錢去旅行。當然我也不想回老家，在熟人社會裡一舉一動都被關注着，太束縛了。知道阜新之後，我覺得可以去置辦一個「第二老家」。阜新最打動我的是去北京只要兩個半小時。再一個它冬天下雪，東北人對於下雪是有很深的執念的。

一星期之後，我就到了阜新，看了四五套，標準包括：不能是邊户，否則冬天很冷；不能靠馬路，影響睡眠；不考慮買高層，爬樓太費勁。

最後我用4.2萬買下一套2013年左右建的毛坯房，屬於棚户區改造。這裏有物業，卻沒有保安。原本綠化帶的地方，被大爺大媽種滿了菜，但我完全不介意。房子不在繁華地段，到市中心坐公交也才20分鐘。今年年前我已經裝修好了，2月起就在這裏生活。買房和裝修幾乎花光了我的10萬存款，但我不感到慌張，畢竟有了落腳的地方，不用擔心房租，能夠靜下來聽一聽內心的聲音。

每天我睡到自然醒，吃個飯就去上課，我報了三個興趣班：游泳、架子鼓和畫畫，輪流上課。最近我還在學韓語，準備考證，我始終認為學習是終身的。

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我是一個很宅的人，花不了什麼錢，每個月開銷撐死了500塊左右。阜新的物價相比大城市也算便宜，在早餐店花1塊5買的包子比我拳頭還大，兩個包子、一個茶葉蛋、一杯粥、一份小菜，總共才7塊5。我家附近的早市，一斤車厘子最低6塊，最貴時也才30塊。

剛畢業時我喜歡買名牌，現在我物慾很低，買一扔一。今年夏天我買了4件短袖，一共花了180塊。護膚品就一瓶身體乳抹全身，包括臉。家裏只有必要的東西，沒有多餘的東西。

目前為止，我對來買房一點都不後悔。在阜新，如果不是非要找專業對口的工作，機會還挺多的，我之前也工作了一段時間。如果之後嚮往大城市生活，我可能回去工作，否則就再長待一陣。

我建議大家不要抱着很高的期待來阜新，這裏沒有太多娛樂，工資很低。如果想來買房，最好先租房住一段時間，看看適不適應當地生活。

另外，如果你想通過買房來找尋完全的安全感，也建議你不要來。我遇到過一個被裁員的上海女生，急着買房，沒有調整好心態，踩了很多坑。《周易》有個詞「潛龍勿用」，在狀態最低谷的時候，先不要輕舉妄動，否則會讓自己越陷越深。

與其揮霍閒錢 不如在婚前給自己買套房

遛遛羊，28歲，在讀研究生

遼寧凌海，2.5萬，42平

我本科畢業之後工作了兩年，又考了研，目前正在北京讀研中。工作期間攢了點錢，我想着用這筆錢幹點什麼，否則衝動消費就花掉了。直到去年11月，我了解到「萬元買房」。

我先調研了一下大家都買什麼樣的房子，綜合對比阜新、鶴崗幾個地方之後，覺得遼寧凌海是最符合我的情況的。

從金城街道去凌海市區需要跨越大淩河（一条授權使用）

首先，我畢業後還是要留在北京發展，凌海距離北京坐高鐵不到三小時。凌海的低價房集中在金城街道，開車去市區和高鐵站都只要十幾分鍾，很方便。氣候上，凌海冬天只比北京冷個七八度，沒有鶴崗那麼冷。我本身是北方人，完全可以接受。冬天也有暖氣，我是不接受去沒有暖氣又潮濕的南方買房的。

我想要是能在婚前給自己買套房，未來可以定期去休息一陣，也可以讓父母過去休閒，總之有一個屬於自己的小地方。

下完雪的凌海（一条授權使用）

我去凌海看房的前一天剛下完大雪，馬路上都是積雪，沒什麼人，剛開始我還有一點害怕，畢竟是陌生的地方。聯繫了中介帶我看房，我的目標很明確，就找4層及以下的房子，還得是新樓的毛坯房，我不太喜歡別人住過的。

看到第二套，我就拍板了。這個房子只要2.5萬，太便宜了，吃不了多大虧。而且是新房，70年產權，小區入住率非常高，我那一棟樓幾乎每一層都有人住。

左：買房所在社區；右：凌海街景（一条授權使用）

剛完成硬裝的家（一条授權使用）

這裏老齡化非常嚴重，大部分是當地人。他們經常在大門口坐着嘮家常，小區住户他們基本都認識。只要有外人來，很容易就被大家看出來了。雖然小區沒有門禁和門衞，安全係數還是很高的。

這種低價房千萬不要雲買房，一定得去現場看。我聽説有人花1.5萬雲買房，以為自己撿漏了，結果來到實地後傻眼了，頂樓的房子漏水。

我覺得凌海挺宜居的，唯一不太習慣的是當地人起得特別早，清晨5點多街上就熙熙攘攘了。夏天天亮得早，他們都起來趕早市。給我做裝修的大哥，早上6點就開始幹活了，我7點半過去看已經全幹完了。

入夜後的凌海街頭（一条授權使用）

這裏和北京的氛圍差異比較大，沒有大城市的距離感，我挺喜歡這種熟人社會的氛圍的。有一天，我在樓下盯着工人搬瓷磚，一樓的鄰居阿姨看我在那兒站着，給我搬了個凳子，又説可以去她家吹會兒空調。後來我們加了微信，她説有啥需要的就吱聲。

幫我裝修的師傅也特別好，每次我回凌海那邊看裝修，他都會到車站接我，各種材料也都推薦實惠的。我買的馬桶原本要收10塊錢上樓費，結果師傅直接幫我把馬桶抬上來了，沒收一分錢。雖然是我自己一個人去裝修，但全程都沒操什麼心。來凌海買房的外地人有一個小團體，經常組織聚會。這裏有一個挺大的公園，冬天大家會一起滑冰，夏天就坐在亭子裏打牌喝茶。我認識了一些同樣來買房的朋友，每次快遞拿不了，同一個小區的人就會幫我一起拿。

小地方有一種久違的人情味，我才來這裏一個月，卻已經有一種融入的感覺。

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遭遇一系列惡性事件後 我賣掉了3.2萬的房子

周姐，38歲，自由職業者

雲南宣威，3.2萬，60平

我是廣西南寧人，從去年4月起帶着兒子在外旅居。兒子得了嚴重的抑鬱症，辦理了休學，我覺得我們的生活出了問題，想讓孩子放鬆一些，帶他一起出去走一走。

那時候我還在起訴離婚，想找一個便宜的地方住着。我們先去了海南萬寧的日月灣，那邊租房特別貴，一個沒有廚衞的小單間月租1000多。住了四個月，我在網上刷到有博主去雲南宣威買房，只要幾萬塊。之前我從來沒聽過這個地方，想着雲南氣候蠻好的，離老家也不遠，就打算過去買房。

社區環境（一条授權使用）

周姐在雲南宣威的家（一条授權使用）

從客廳看出去的窗景（一条授權使用）

第一次去宣威感覺挺不錯的，比海南涼爽，城市翻新過很整潔。實地看過房後沒有猶豫就買了。

那套房光線特別通透，兩房一廳，一廚一衞。五樓的視野很好，從窗户看出去就是雲南的山。初始狀態挺破舊的，改造過了也還可以。買完房之後，我感覺終於有一個完全屬於自己的地方了。

夜晚有人在廣場舞（一条授權使用）

房子在宣威郊區，這裏之前是煤礦基地，一度很發達。基礎配套設施齊全，周邊有超市、醫院、籃球場、菜場，還有工人俱樂部。後來煤礦不景氣，很多房子空置了，年輕人都走了。

沒想到三個多月後，我也把房賣掉離開了，這期間我經歷了幾件很糟糕的事。

剛去看房的第一天晚上，我碰見一個老奶奶，她熱情地帶我看房，邀請我去她家吃飯，甚至讓我住在她家。我比較社恐就拒絕了，但她還是一天找我好幾回，打探個人情況。後來她才説她有個孫子，沒有結婚，想讓我嫁給他。我沒辦法，去理髮店剃了寸頭，告訴她我已經不能生育，她才不來糾纏了。我這種帶娃、上了年紀的女性都會被盯上，年輕女孩會更麻煩。

買房前我住在當街的旅館，有天凌晨兩三點，樓下燒烤店裏一幫男男女女喝酒打架，我被吵得睡不着，報警説有人鬧事，話還沒講完，對面就把電話掛了，後來也沒有人來管。我心裏有點發毛，但以為是偶然事件，而且當時執念很深，就還是把房子買了。

家附近的籃球場（一条授權使用）

買房後真正生活在那，才體會到社會民風、治安的重要性。有一天我的小孩和鄰居小孩們在球場上玩，突然我接到他的電話，説有幾個人讓他們賠錢。我趕過去看情況，球場邊停着一輛私家車，車主説幾個孩子把車劃傷了。但我看到車上只有幾個腳印，沒有劃傷的痕跡。

社區的人已經下班了，調監控要等第二天。車主不讓我們報警，還一直打電話來騷擾，説如果我不下樓解決問題，就要衝上來拍我家的門。我一個外地人帶着孩子，在當地很顯眼，他們都知道我住在哪裏。車主在當地挺有勢力的，另外兩家的家長都怕他，已經同意私了。我知道惹不起他，也不敢冒險，只好賠了幾百塊。

社區環境（一条授權使用）

真正讓我決定離開那裏的是另一件事。有一天晚上10點，我正在洗澡，聽到大門外有人大力踹門，把我嚇壞了，立馬穿衣服衝到客廳，問對方是誰。對方不回答，只是一直踹門。我又問了幾遍，才説是樓下鄰居，還自稱是煤礦的領導，讓我趕緊開門。

我很害怕，手都在發抖，趕緊打電話給一個關係好的阿姨，她在這裏住了四十幾年了。等她來了之後，我才敢開門出去。那個鄰居一身酒氣，用手戳着我腦門一直罵。我才知道是我的孩子調皮吵到他了，他可以和我溝通，而不是一上來就半夜踹門，像要衝進來打人，把我家的鐵門都踹到變形了。

後來我只好帶着孩子去阿姨家過夜，整個過程中沒有任何鄰居出來説句話。而之後有一次我發現家門好像被撬過了打不開，找鎖匠來鋸門，有鄰居出來指責我擾民。但是在我們被踹門那一晚，所有人都裝作沒聽見。

社區菜市（一条授權使用）

我感覺到當地人不太歡迎外地買房者，覺得是我們把物價抬高了，害他們買菜都貴。從那之後，我下決心一定要賣掉房子，一定要走。房子我不賣給女生，擔心她們會被欺負，最後賣給了一個獨居的男生，他沒有小孩，挺安靜的。我還特意囑咐他，和鄰居打打招呼，搞好關係。

賣掉房子之後，我把社交媒體上關於這套房的視頻都刪了，我不希望有年輕女孩看到後一時衝動去那裏買房。我建議單身女孩如果要買這種低價房的話，一定得去治安好一點的城市。現在我又帶着孩子回到了南寧，發現南寧也可以租到300塊錢的一房一廳。我對萬元買房的執念已經放下了，與其到各地去躺平，回老家躺平也挺好的。

買房逃離原生家庭 開表旅接待經歷相似的女孩

小張，26歲，自由職業者

湖北潛江，2.8萬，62平

逃離原生家庭，是我買房最大的原因。從小到大，父母對我就是典型的打壓式教育，天天説我很糟糕，一事無成。我長胖一些，他們逢人就説我肚子好大，搞得所有親戚都知道。我在家裏感覺自己很討嫌，説得誇張一點，好像連呼吸都是錯的。

我老家是農村的，家裏只有一個宅基地，我還有個弟弟。所以我早就知道遲早我是不屬於這個家的，一直想有一個自己的家。

我在長沙待了幾年，有了購房資格，長沙是省會城市中房價比較低的。有個房子我交了定金後爆雷了，我找關係才把錢退了。後來我覺得如果在長沙買房，就會被房子困住，不敢換工作，不敢斷供，就逐漸打消了買房的想法。

當我知道湖北有萬元低價房的時候，我就知道自己屬於這裏。今年5月中旬，我在網上看到湖北潛江的江漢油田那一帶可以萬元買房。那裏離我老家襄陽180多公里，走高速的話兩個半小時。

潛江江漢油田（一条授權使用）

潛江人説話我基本聽得懂，而且我能適應當地氣候，有四川來的姐妹就覺得這邊夏天太熱了。往返去了三趟就定下來房子了，6月12日辦了過户。上任房主翻新過房子，我簡單收拾一下就入住了。這套房治好了我的心病，我覺得自己有家了。之前我睡覺多夢，自從住進來之後就不再犯了。

左：小張買房的社區；右：小張家的廚房（一条授權使用）

我在家裏搞了個簡易的青年旅社，一方面增加收入，另一方面也可以幫助外地購房者，結交新朋友。主卧放了兩張上下鋪，我住其中一個牀位，次卧單獨出租，都只租給女性。不忙的時候，我會開車帶她們去看房，分享我的經驗。

家裏的青年旅舍（一条授權使用）

來我家租房的大多是不太幸福的人，要麼和我一樣原生家庭很糟糕，要麼是對婚姻不滿意，想逃離當下的生活。有一個房客家裏好幾套房，還是要花錢買套自己的房子，這樣萬一和伴侶吵架了還有地方可以去。

新家的第一頓飯（一条授權使用）

我是買完房才告訴父母的。一開始他們以為我在撒謊，直到我把房本拿出來才相信了。他們住慣了農村有小院的房子，覺得我買的62平太小了，還挖苦我，買這麼小的，怎麼住得下。

左：附近的公交站；右：跳廣場舞的人們（一条授權使用）

潛江江漢油田這裏之前是靠油田發展起來的，馬路很寬敞，三十年前就建成了雙向六車道，車位也很多，而且停車都不收費。醫院、學校、超市、飯店都有，也可以點外賣，當然可選擇性肯定不如大城市。

這裏交通很方便，開車去市區半個小時，坐高鐵去武漢一個小時，車費就50塊錢。儘管如此，這裏仍然是一個被遺忘的、按下暫停鍵的小地方，跟社會有點脱節。

比如這裏工作機會很少，大多是服務員、收銀員，平均工資只有2500~3000元。而物價卻並不低，菜價和武漢差不多。小地方人工費也貴，還會宰客。我找人走兩條空調線，人工費加材料費花了近500塊。大城市裏，在各種平台的小程序比價下單，反而會便宜一點。

和在潛江認識的新朋友們聚餐（一条授權使用）

我想在這邊生活一兩年，看能不能適應，如果不能適應就租出去，自己出去打工。把它租出去大概10年以內就能回本，比大城市買房回本快多了。

如果和我一樣很想有自己的家、手頭又沒多少錢、心態也能放得平的人，我是比較推薦來這裏買房的。哪怕不住也沒關係，至少有一個家就行了。

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