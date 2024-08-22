深圳樓盤5折賣樓遭業主抵制　恢復銷售僅一周即按暫停鍵

深圳樓市近期屢傳低價出售的消息，位於龍崗區的「深圳勤誠達譽府」項目停工一年後恢復銷售，惟因部分單位樓價降幅較大，以近5折的價格銷售引發業主抵制，目前項目已暫停銷售。



據財聯社報道，一名龍崗區的地產經紀介紹，「譽府項目此次推出的房源，小戶型銷售單價2.1萬元（人民幣，下同）/平方米起，總價180萬元起，大戶型銷售單價在2.6萬元-2.7萬元/平方米左右，在此基礎上如果參加團購優惠，價格會更低一些。」

值得一提的是，勤誠達譽府項目2022年5月時的備案均價為4.2萬元/平方米；以此計算，此次售價相當於在備案均價基礎上打了5折。

不過，大幅降價後，受到前期業主抵制。在一封勤誠達譽府業主代表的訴求文件上，前期業主要求該項目自上周六（8月17日）起停止銷售，同時業主主張該項目應將違規銷售所得補差價給業主，部分業主還提出，開發商應明確退房退款的解決方案等。訴求文件顯示，目前該項目已經停止所有銷售，而對於前期業主的其他訴求，尚未公布具體結果。

位於龍崗區的「深圳勤誠達譽府」項目停工一年後恢復銷售，惟因部分單位樓價降幅較大，以近5折的價格銷售引發業主抵制。（網上圖片）

據了解，勤誠達譽府項目是龍崗區龍崗街道五聯片區核心項目之一，項目開發商為深圳勤誠達地產有限公司，項目於2022年開盤，但由於開發商出現資金問題，項目在2023年被曝停工。

為了保交樓，項目引入了當地城投企業，該樓盤得以復工。公告顯示，勤誠達譽府項目引入國企——深圳市龍崗安城投資運營有限責任公司進行合作，助力項目運營交付。該項目由此恢復銷售。

然而，業內人士表示，該項目恢復銷售不到一周，就因降價幅度過大，再度暫停銷售。「勤誠達譽府所處板塊位於龍城北，受區域整體環境影響，該板塊一直是龍崗房價窪地之一，周邊城市面貌也以工廠和農民房為主。在樓市上升時期，區域內的新房價格一路突破到4字頭，但歷經兩年的調整，目前區域內的新房項目不少都在打折促銷，在售的樓盤備案價均回到了3字頭，甚至出現折後單價2字頭的項目。」

今年1-7月，深圳市商品住宅共成交14751套， 成交面積153.68萬平方米，成交面積按年減少22%。（示意圖片）

即便如此，這些項目展開的多種促銷也並不一定能換來足夠多的客戶，去化進度依舊不及預期。面對如此多的庫存和競品，為快速回籠資金，開發商只能從價格上想辦法去刺激以提升去化率。

數據顯示，今年1-7月，深圳市商品住宅共成交14751套， 成交面積153.68萬平方米，成交面積按年減少22%。

相關人士表示，深圳樓市正處於調整過程的復蘇階段，但復蘇的可持續性和力度還需進一步觀察。「深圳樓市能否持續向好，依然需要政策方面出台進一步寬松措施，包括降低交易稅費、下調利率、放鬆限購等，以帶動樓市持續向穩。」