深圳六旬婦網上遇「港商」陷黃昏戀　對方竟係執到港人身份證呃錢

內媒《南方都市報》報道，深圳龍華區檢察院曾辦理一宗案件，當地人阿芳（化名）在網上認識了自稱為香港商人的阿東（化名），二人感情升溫後，阿東以各種理由陸續向阿芳借款近5萬元人民幣。



結果阿東並非港籍，為無業游民，所借錢款也全部被用於日常花銷。最終法院判處其有期徒刑，並處罰金，責令其退賠被害人經濟損失。



深圳六旬婦遇｢港商｣陷黃昏戀。（示意圖：視覺中國）

深圳六旬婦網戀奔現 「香港男友」竟頻頻借錢

「我是香港人，做水果基地生意。早年間妻子得病去世，女兒現在在英國教書，女婿是銀行的副行長……」阿芳年近六旬，丈夫過世很久了。2021年，她在網上認識了阿東，二人相談甚歡，很快線下見面。

之後二人感情逐步升溫，阿東不僅向阿芳介紹自己「在香港打拼」的光輝歲月，還展示了香港身份證。阿芳看照片中的人和他很像，對阿東的話更加深信不疑。

深圳六旬婦遇｢港商｣陷黃昏戀。（示意圖：視覺中國）

沒過多久，阿東向阿芳借錢，聲稱想請朋友吃飯，但不會掃碼支付，只會刷卡，恰好來深圳的這段時間沒帶銀行卡，並承諾過段時間還錢。阿芳聽聞伸出援手，借出2000元（人民幣，下同）。

此後，阿東經常以超市供貨、宴請客戶、處理果園經營危機、購買化肥、給員工發工資等理由，陸續向阿芳借款近5萬元。但到了還錢的日子，阿東卻失蹤了，阿芳一怒之下選擇報警。

深圳六旬婦遇｢港商｣陷黃昏戀。（示意圖：視覺中國）

深圳六旬婦遇｢港商｣陷黃昏戀。（示意圖：視覺中國）

「黃昏戀」變「黃昏騙」

據《南方都市報》，阿東本名叫王某某，他也並非香港居民，只是恰好撿到「阿東」的港籍身份證件，發現二人長得很像，就乾脆假冒。而王某某亦未承包過果園，他是無業人員，所借錢款全部被用於日常花銷。

龍華區檢察院審查後以詐騙罪對王某某提起公訴，法院採納檢察機關指控的罪名和量刑建議，判處其有期徒刑，並處罰金，責令其退賠被害人經濟損失。