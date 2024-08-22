在印度、越南生產接連碰釘？富士康返回鄭州加碼投資「蘋果城」

9月來臨，又到了美國Apple蘋果公司秋季發佈新產品，蘋果全球供應鏈正忙於為新智能手機iPhone 16生產備貨。作為「果鏈」最大代工廠，富士康在中國一舉一動備受外界關注。



富士康。（微博＠鳳凰網科技）

富士康從2010年起，把河南鄭州設為中國的生產重鎮。富士康鄭州總部以及生產基地所落戶的新鄭綜合保稅區，佔地相當於四個富士康深圳龍華園區的面積，因為生產iPhone，這裡也被稱為「蘋果城」，佔據iPhone全球出貨的半壁江山。

按照慣例，每年8月至12月是iPhone系列產品出貨高峰期，也是生產旺季。據中國媒體報道，富士康鄭州工廠為了應付生產，近期大規模招工。有中介稱，工廠在兩周內引進5萬名員工；也有中介指，工廠外每天都有應聘者排長龍，90%的報名面試者能通過。

報道也指出，富士康鄭州工廠主要招聘小時工和返費工。小時工的時薪上調至26元（人民幣，下同，4.81新元），而返費工在打卡90天後可獲得的返現獎勵調高至7500元。

不過富士康鄭州工廠以高薪招工並非中國輿論焦點，大家更在意公司是否要把產能從海外轉移回中國。

2020年3月，富士康科技集團實現復工復產。（新華社）

近年來，中美地緣政治競爭影響國際供應鏈佈局，越來越多跨國企業將製造業基地從中國轉移到越南、印度等地，富士康跟隨蘋果的腳步調整在中國的產能、赴印越設廠，「富士康撤離中國」成為輿論熱議的話題。

據中國《財經》雜誌8月19日報道，蘋果供應商在越南的生產線涵蓋了iPad、無線耳機、智能手錶以及HomePods等產品。不過，越南暫時未承接iPhone訂單，因此iPhone的生產轉移主要流向印度。

印度作為人口大國，有充足的勞動力和廣闊的消費市場，似乎具有一定條件來打造新的「蘋果城」。

富士康作為 iPhone 最大的組裝工埸，圖為庫克參訪富士康。（Apple 圖片）

彭博社4月報道，蘋果在截至今年3月的財年，在印度共組裝了總值140億美元（183億新元）的iPhone，佔整體出貨的14%，意味著全球每七台iPhone就有一台是產自印度。在這一批印度製造的iPhone中，約67%由富士康生產。

蘋果自2017年起在印度設立了相對低端的蘋果產品系列iPhone SE的生產線。隨後iPhone 13到iPhone 15都在印度生產，iPhone 15系列機型從發佈之時就在印度開始生產並進行銷售。

彭博社星期二（8月20日）引述知情人士稱，蘋果公司會與富士康合作，今年將在印度生產iPhone 16 Pro和Pro Max兩款機型，這對蘋果和印度製造業都是一大里程碑。

蘋果行政總裁庫克2023年4月18日出席該公司在印度首間專門店的開幕活動。 （Reuters）

儘管如此，富士康在印度、越南並非一帆風順。

路透社今年5月報道，越南政府為了避免用電高峰導致大範圍停電，呼籲包括富士康在內的北部多家製造業者節約用電。越南北部地區去年夏天發生大範圍停電事件，導致逾10億美元的產出損失。

另一個調查報道今年6月揭露，富士康有計劃地將已婚女性排除在其印度主要iPhone組裝廠的工作崗位，引起爭議，印度總統莫迪下令徹查，但新德里至今尚未公佈任何調查結果。

2024年6月7日，印度總理莫迪（Narendra Modi）會見總統穆爾穆（Draupadi Murmu）後會見媒體，宣布組成新政府。（Reuters）

富士康向路透社承認，2022年在招聘中存在一些失誤，並表示已努力解決這些問題，但堅決駁斥有關就業歧視的指控。

富士康董事長劉揚偉上週六（8月18日）到訪印度時回應上述風波，澄清富士康的招聘不分性別，女性員工佔很大一部分。

隨著富士康在印度、越南生產接連碰釘，富士康鄭州工廠在今年的生產旺季又大舉招工，集團7月更宣佈斥資10億元建新事業總部，這一連串消息令中國輿論為之振奮，有網民解讀，「富士康回來了」。

對此，曾旅居印度的台灣學者劉奇峯接受《美國之音》訪問時強調，重返鄭州應該只是富士康全球佈局的一環。這主要是基於蘋果公司生產新產品的策略，蘋果雖宣布在印度生產iPhone 16，但當地製造良率不如預期，為規避風險，才將產線分散回到中國。

2021年7月，工作人員在富士康鄭州園區的生產車間內工作。（資料圖片/中新社）

《三聯生活週刊》8月13日報道分析，富士康在鄭州大規模招人，更多只是為了應對iPhone 16在短期內的高峰需求，並不意味著富士康已經放棄了印度，將手機代工產能重新轉移回中國。對於富士康而言，分散產業鏈是一種長期戰略性佈局，不會因為短期內的波動而出現實質性調整。

報道也指出，富士康在鄭州新建總部大樓，和傳統的手機組裝業務並無關係，而是為了迎接新能源浪潮，主要業務是新能源汽車整車、儲能電池、數字醫療和機器人產業等。

中國官媒也呼籲，理性看待富士康的進與出。中國國務院主辦的《經濟日報》8月16日發文說，國際產業轉移本質上是各國比較優勢動態變化的市場選擇，無論企業加大在中國投資、或是將部分產業鏈外遷，都是企業推進多元化佈局的合理行為。

富士康的用人需求再次達到巔峰。（微博＠互聯網料姐）

對富士康來說，在鄭州的投資是其減少對蘋果依賴的更廣泛努力的一部分。據《紐約時報》中文網8月15日報道分析，蘋果手機在中國的銷售下滑，蘋果和其他美國設備製造商已將部分生產轉移到其他國家。

富士康轉型跨界造車，計劃生產由其他公司設計和銷售的汽車，就像它為蘋果公司生產iPhone手機一樣。

據法新社報道，中國三年嚴格的新冠清零政策，以及中美關係緊張對富士康的生產造成衝擊。作為民營企業最大雇主，富士康尋求將製造業供應鏈多樣化，而不僅局限於中國。

富士康首席財務官黃德才表示，該公司在東南亞、歐洲、北美和南美的24個國家有205個基地，有調整全球產能的靈活性，滿足不同客戶及生產需求的能力，與其它競爭者相比存在優勢。

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企業在全球供應鏈多方面佈局避險已是大勢，高度依賴富士康的鄭州一度因這家巨無霸企業的抽身深受衝擊。兜兜轉轉，如今富士康返場，又在當地加碼投資，對鄭州的製造業和外貿出口無疑是一針強心劑。但對鄭州而言，如何減少對單一企業的依賴，會是一場持久的思考。