富士康大逃疫　鄭州員工徒步返鄉：疫情可控，輿論難平

當中國社交媒體上出現了民眾背著大包小包徒步跋涉的視頻時，很多人看了好幾遍才敢相信，這不是體驗生活或行為藝術，而是一場確實發生在河南鄭州的「大逃疫」。



本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



一直堅持「動態清零」的中國，近期多地都爆出疫情反覆，其中也包括河南鄭州。

根據官方通報的資料，星期六鄭州新增本土確診病例只有六起，新增無症狀感染者也僅有26人，富士康廠區內的數字是多少，則不得而知。

穿著厚外套的富士康員工徒步返鄉。（微博）

不過，到了星期六（10月29日），網路上出現了鄭州第一大廠富士康員工徒步返鄉的視頻後，人們才意識到疫情可能比資料所反映的還要嚴重。

雖然鄭州官方星期天（30日）發文稱富士康的疫情可控，但線民仍不信服。有圖有真相，有網民翻出早在26日就被闢謠的「富士康鄭州工廠確診人數已達2萬」的消息，並發出質疑：沒有真實的資料，卻有真實的逃難，這要我們怎麼相信你的闢謠呢？

員工何至於「逃疫」？

「鄭州發佈」官方公眾號星期天稱：「本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。」

官方的通報相當籠統，但根據數篇自稱是富士康員工的網民發帖，以及部分自媒體的採訪報導，大致可以拼湊出富士康疫情的時間線。

一名自稱是鄭州富士康2022屆菁幹班學員的網民星期六淩晨發文稱，富士康疫情早在10月8日就初現端倪，但那時候沒有引起重視，直到14日突然開始對廠區實行閉環管理，他們才意識到疫情已經蔓延。

+ 2

文章指，防疫初期，陽性病例和密接人員都會被拉走隔離，但是隨著病例的不斷增加，密接人員已經無處安置，不得不隔離在宿舍，甚至到了後期，核酸單篩沒有異常的密接人員，還可以繼續正常上班。「我能看到的是，每天被拉走的陽性人員一直在增加，密接人員指數增長，每個人至少為次密接。」

園區內從19日起停止了堂食，改為發放盒飯，讓員工帶回宿舍吃。但隨著閉環管理實踐的加長和病例的增加，後勤保障的不足也暴露了出來。多個員工反映吃到過發酸、變質的飯菜，甚至有時候沒有盒飯，只能以麵包、泡麵打發。

網傳圖片顯示，廠區內的生活垃圾無人處理，在街邊和宿舍門口堆積成山。（網絡圖片）

文章寫道：「我們真的很想過上正常生活，不想整日提心吊膽、小心翼翼，我們只想吃一口正常的飯菜、摘掉口罩睡覺、看一眼外面的世界、恢復生活的美好。」

另一方面，有消息稱，雖然病例依然在增加，但廠區將從本周起取消單人核酸檢測，同時也將陸續恢復堂食。但對於經歷了從嚴格到混亂的管控，看著身邊工友接連感染的員工來說，這樣的消息非但不是解放，反而帶來了更大的恐慌。

患難見真情？

在這合乎情理產生的恐慌情緒中，有部分員工選擇了離開富士康廠區——而究竟是強行突圍，還是富士康實在自顧不暇，只能默許他們離開，外界尚不得而知。

選擇離開的員工大多是本地及附近鄉鎮的臨時工，對他們來說，這份不夠穩定又辛苦的工作，並不值得他們冒著感染冠病的風險繼續做下去。

不過，由於沒有單篩核酸結果，很多人的健康碼都是異常，再加上鄭州部分區域也處於靜態管控之中，這些員工無法乘坐公共交通，不得已選擇了徒步返鄉，逃離富士康。

從網傳視頻和員工發聲中不難看出，逃疫的富士康員工大多選擇了人煙稀少的高速路和田野行進，以避免將可能攜帶的冠病病毒，傳播給沿途的民眾。

而許多附近民眾得知有員工選擇徒步返鄉後，在沿途擺出了飲用水和方便食品供他們取用，豎起寫著「富士康返鄉人員補給點」、「富士康員工免費」的牌子，並祝願他們早日安全到家。這體現了普通民眾間的真情的互動，也感動了很多網民。

另一方面，浩浩蕩蕩的返鄉隊伍也引起了員工家鄉的注意。據第一財經報導，截至星期六晚間，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等地都發佈致在富士康工作人員的公開信，表示做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備，需返鄉者需提前報備，將落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

隨後，富士康星期天也在內網連發三條通知，對自願留在公司廠區的員工和意願返鄉員工分別進行了保障安排，包括改善留守員工的生活、工作環境，和為返鄉員工統一組織人員和車輛服務等，這場令人震驚的徒步大「逃疫」算是 落下帷幕。

對於中國民眾來說，宛如大逃難的場面，在21世紀的新中國荒誕到難以置信，自然引發了大量關注，「河南多地致信本地在鄭州富士康工作人員」的話題，也在星期天中午時分沖到了微博熱搜榜榜首。

不過，輿論的聲音也存在著矛盾：有些網民為返鄉的員工感到心酸，感慨普通人生活不易，有些聲音則擔憂出走的員工會將病毒帶到附近村鎮和家鄉，造成疫情的進一步擴散。

01鄭州連線｜大量小區未如預期解封 市民：政府須勇於承擔錯誤

河南發佈致在富士康工作人員的公開信，表示做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。圖為河南周口市西華縣政府派出的車輛。（時代西華微信公眾號）

保生產還是保生活？

事實上，富士康疫情會變得如此嚴重，很大程度上還是經濟生產和疫情防控存在的老矛盾造成的。

在600萬人口的鄭州市，擁有20多萬員工的富士康做為當地乃至河南的支柱性企業，似乎難以承擔中國其他疫區企業「停產防疫」措施所帶來的衝擊。

根據中國對外經濟貿易協會發佈的資料顯示，2019年鄭州富士康以316億美元的出口總額，位居中國之首，是當年中國最大的外貿出口企業；而2019年鄭州進出口總額4130億元（人民幣，下同），富士康占了近82%，同時占河南省總進出口額65%。

據紐約時報報導，鄭州富士康是蘋果的iPhone生產重地，約占蘋果全球供應量的一半，而現在正值年底節日季前的製造關鍵期。

在爆出廠區存在疫情後，富士康也曾表示，生產運營都「相對穩定」，10月至12月的三個月產量將「展望不變」。

企業要在保證生產和動態清零抗疫之間走鋼索，遠比直接一刀切下令關廠停產來得困難，分寸拿捏不好，很容易出亂子。可以想像的是，為了兼顧生產和防疫，富士康一開始沒有馬上下令全廠人員隔離、停產，到了後期，當病例增多至局面難以應付時，所實施的相對寬鬆政策卻又讓工人無所適從，因而衍生出各種亂象。

蘋果CEO庫克曾到鄭州富士康，鄭州富士康是蘋果的iPhone生產重地，約占蘋果全球供應量的一半。。（Apple）

即使到了現在，外界關注富士康員工出走的後果，基本也側重在這兩個面向：有些人擔心富士康的疫情外溢，有些人則擔心蘋果iPhone 14的生產進度。

富士康相關負責人接受《河南日報》專訪時稱，在當地政府指導和支持下，鄭州富士康正盡最大努力做到生產、防疫兩手抓，在確保員工健康安全的前提下，全力組織好無疫情車間的生產。

而據路透社引述知情人士稱，受疫情管控措施影響，鄭州廠區11月份的蘋果手機出貨量可能減少多達30%，富士康目前正在努力提高富士康深圳廠的產量，以彌補鄭州廠產量的不足。

疫情可控，輿論難平

除了批評富士康防疫管理亂象外，輿論的矛頭也指向了河南和鄭州當地政府。

據報導，當地政府星期天已向富士康派駐工作組，協助富士康完成疫情防控工作，卻遭到線民質疑「早幹嘛去了」。

同時，不少富士康廠區外的鄭州線民也在社交媒體上反映，當地許多地方處於封控狀態，官方高壓防疫的態勢與通報的疫情資料似乎不符，鄭州官方的公信力再次受到質疑。

中國媒體人明金維星期天也在其微信公眾號「明叔雜談」發文，呼籲官方公開信息，重拾民眾對當地政府組織抗疫工作的信任和信心。

文章寫道：「任由謠言滿天飛，不僅會造成資訊混亂，還會造成人心混亂，這對抗疫是非常不利的。」

10月31日，鄭州富士康港區內通往宿舍區的入口，員工正常出入。（紅星新聞）

文章還說，過去一兩年間，鄭州遭遇了多場「輿情風暴」，從特大洪澇災害中的故意隱瞞問題，到村鎮銀行爆雷和「賦紅碼」，鄭州乃至河南的政府公信力和形象都遭到了沉重打擊。

從不錯過評論熱點事件的《環球時報》前總編胡錫進星期天也在微博發文，批評鄭州市主流媒體因受到限制不能發聲，加劇了混亂。

他星期一又再度發文，強調了富士康對鄭州的重要性，並呼籲鄭州和富士康在接下來的防疫中終保持資訊的公開透明，防止一些傳言動搖人心，引發不必要的恐慌。

他還指出，應該通過這次事件，在民眾中間建立關於疫情和防疫措施更加科學、理性的認識，消除年輕人對於冠病的過度恐慌，以及社會對於冠病感染者的歧視。

「窺一康而思全國」

繼十多年前深圳富士康跳樓事件引發中國民眾對員工福利關注後，這次鄭州富士康大逃疫事件，也成為了很多人看待中國疫情管控未來走向的視窗。

2021年7月，工作人員在富士康鄭州園區的生產車間內工作。（資料圖片）

有些人看到的是放開管控、「躺平」後會造成的大面積感染和恐慌，有些人則看到了高壓「動態清零」政策下的民生亂象和民怨。

誠然，員工數量堪比一個小縣城，人口密度則要高得多的富士康廠區，確實可以成為研究下一步防疫政策的案例。只可惜，持「清零」和「放開」兩派觀點的普通人，在這次有限且不透明的資訊中，都只不過是「管中窺豹」，很難說服對方。

不論官方是決定繼續嚴格的清零政策，還是準備逐步放開，目前看來，需要做的第一步，都是要讓資訊公開、透明。只有拿掉這制約民眾充分理解和理性看待疫情的「管子」，才有可能避免再出現這等的恐慌情緒。