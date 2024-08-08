鄭州富士康近2周至少5萬人入廠　生產線全面量產iPhone 16

距離iPhone16系列產品發布僅剩一個月左右，鄭州富士康的用人需求再次達到巔峰。《時代財經》報道，有招聘中介稱，近兩周入廠的新員工至少有5萬人，做滿3個月的獎金高達7500元（人民幣，下同），並透露當前生產線已全面量產iPhone16。



多名內部員工和招聘人員表示，富士康的鄭州工廠已加大馬力，進入生產的衝刺階段。每年8月至12月是iPhone系列產品出貨高峰期，也是產業旺季。

7月底，鄭州富士康招聘中介陳達不斷在各大求職群和社交平台上發布招聘廣告。他介紹，生產線用工需求快速增長，工人時薪最高漲到25元，做滿3個月的獎金達7500元。

陳達表示，近兩周入廠的新員工最少有5萬人，目前還在大規模持續招人。若生產線還缺人手，「獎金漲到8000元也不是問題」。

富士康的用人需求再次達到巔峰。（微博＠互聯網料姐）

有生產線員工稱，從7月中旬開始，員工平均每天加班2小時以上，雖然有大量新人入職，但他們對生產線的熟練度不足，導致每人的工作量接近飽和。

臨時工介紹，他看重的是用工高峰期豐厚的獎金制度，又透露近期個別生產線沒有完成規定的產量，導致整條生產線不得不加班趕工。進入生產旺季後，請假都會被重點批評。

2021年7月，工作人員在富士康鄭州園區的生產車間內工作。（資料圖片/中新社）

一般而言，鄭州富士康工人的流動性較大，每逢旺季，普工綜合月收入為5000至7000元，而在淡季加班較少的日子，普工綜合月收入為3000元至5000元。

另鴻海集團日前宣布，旗下富士康已與河南省政府簽署合作協議，將在鄭州投資10億元，建設新事業總部大樓以及研發、營銷等七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機械人產業。