巴黎奧運中國154名選手興奮劑檢查均為陰性　潘展樂2年尿檢50多次

巴黎奧運會期間，中國體育代表團共35個項目154名運動員接受興奮劑檢查220例，結果均為陰性，實現了興奮劑問題「零出現」的目標。《人民日報》點評：中國隊在競技上、道德上、風格上都拿到了金牌。



此前，關於中國國家游泳隊在巴黎奧運會前夕所遭受的密集興奮劑檢測事件也引發了廣泛關注和熱議，其中潘展樂在巴黎奧運會以46.40秒的成績打破世界紀錄獲得100公尺自由式金牌打破世界紀錄，更是頻繁地接受尿檢。



潘展樂的外籍體能教練皮納表示，「潘展樂是全世界接受尿檢次數最多的人之一。這兩年間，他做了大約50次尿檢。所有的尿檢都呈陰性。」



（微博@潘展樂）

潘展樂此前受訪時針對頻繁的尿檢，回應記者提問時稱，會感受到委屈，「因為我就是清白的。包括我的興奮劑檢測，去年一年加上今年的5月份到7月份有50多次都是陰性，而且我們自己吃的喝的都是管著的。經過嚴格篩查，就是不存在用藥的行為，也不存在誤服誤用的行為。」

潘展樂表示針對外界的質疑，自己想要打破他們的偏見，「第一個是先做好自己，保證自己是清白的。第二個就是拿成績有力地回擊他們。」