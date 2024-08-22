巴黎奧運乒乓｜王楚欽再解釋男單出局原因：身兼三項疲勞超乎想像

中國乒乓球手王楚欽在巴黎奧運男單32強爆冷出局，震驚中外球迷，當時外界聚焦他在男單比賽前一天夥拍孫穎莎混雙奪金後，慣用球拍被攝影師踩斷一事，認為那是王楚欽意外落敗的一大因素。

這名世界乒壇「一哥」近日受訪時再次澄清，落敗與球拍無關，而是因為「賽程、體能、疲勞」。



男單世界排名第一的王楚欽，被認為是巴黎奧運男單奪金大熱，亦被列為賽事頭號種子。32強面對來自瑞典的「六角形戰士」莫利加特（Truls Moregard），卻意外以2：4落敗出局。

王楚欽在奧運男單32強爆冷出局。（新華社）

王楚欽男單爆冷出局 網民歸咎球拍遭踩斷

前一天與孫穎莎在混雙奪金後，有攝影師在混亂中將王楚欽的乒乓球拍踩斷，事件引發內地網民不滿，王楚欽當時亦相當激動。

至翌日王楚欽爆冷出局，關於球拍之事再度被網民提起，日本退役乒乓球名將水谷隼再在社交網站推波助瀾，宣稱球手很難在一日內適應到後備球拍，形容球手換拍「就像重新煮過拉麵湯底一樣」。

王楚欽之後成為觀眾，亦常出現在直播鏡頭。（新華社）

王楚欽：「要是晚上打比賽，可能一切都不一樣」

雖然王楚欽落敗後立即否認與球拍有關，坦承敗因是犯錯很多，但斷拍一事仍被網民密切關注，更「人肉」搜尋出疑似踩斷球拍的攝影師。內媒鳳凰網周三（21日）訪問這名24歲球手，王楚欽再次對落敗作出解釋，指主因是賽程、體能及疲勞：「頭一天打完（混雙決賽），興奮劑測完就已經六點半了，然後回奧運村的時間路程又一個小時，再加上吃飯、開會、看錄像、治療，第二天早上六點就要起來，其實並沒有多少休息的時間。我覺得可能要是那天是晚上打比賽，可能一切又都不一樣了。」

王楚欽續稱，最大的遺憾是未能適應奧運身兼男單、混雙及男團三項賽事的運動量：「哪怕自己打了兩年的三項，在打完混雙、單打又打了一場削球，自己身體上的反應和疼痛，包括精神上的疲勞完全超乎了自己的想像，我覺得最多的遺憾就是這一點吧。」

王楚欽與孫穎莎（左），在混雙以大熱姿態奪金。（Getty Images）

「老天給你的下一個周期目標」

他再次澄清，落敗與球拍事件無關：「這都是自己打出來的，並不是別人所說的因為球板什麽的，我覺得這就是老天給你的下一個周期的目標。我覺得每一年都是一個台階，也都希望能一步一步平穩地上升，對於自己來說會有更充足的時間去展望洛杉磯（奧運）。」

微博不少網民留言鼓勵他：「承認自己技術欠缺沒什麽丟人的，好好努力，加油」；不過亦有人回覆：「同是世界排名第一，同是身兼三項，莎莎（孫穎莎）辛苦了！」