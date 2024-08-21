巴黎奧運｜體操選手于洛回菲律賓即收樓　豪宅單位一細節盡顯心思

菲律賓自1924年首度參加奧運會，100年來成績平平，因此每面獎牌都極為珍貴。3年前東京奧運舉重選手戴亞絲（Hidilyn Diaz）為菲律賓贏得史上第一金，到今屆巴黎奧運輪到體操選手于洛（Carlos Yulo）在巴黎奧運大放光芒，在男子自由體操贏得金牌後獲當地發展商「送樓」，他之後在跳馬再奪一金，有關發展商隨即「加碼」將禮物由兩房升級為三房豪宅單位。

于洛回國收取這份厚禮，位於馬尼拉黃金地段的豪宅單位已裝修得美輪美奐，當中一個為他度身定造的「金牌茶几」，更盡顯心思。



菲律賓極珍貴的奧運金牌獲贈厚禮

于洛的豪宅由菲律賓地產商Megaworld送贈，該公司由華裔商人吳聰滿創立。他們送給于洛的單位，位於馬尼拉大都會內的達義市（Taguig City）McKinley Hill區，為當地重要住宅、商業和工業中心，單位宣稱市值達3200萬菲律賓披索（約441萬港元）。

為隆重其事，Megaworld特別在旗下同樣位於McKinley Hill區的Venice Grand Canal Mall商場內舉行頒贈儀式，這個商場模擬意大利著名水鄉威尼斯來設計，商場內設有一條大型人工運河，就如到訪威尼斯的貴客一樣，于洛獲安排坐在貢多拉小船前往領獎，認真威水，他同時獲該公司贈送300萬菲律賓披索（約41.4萬港元）現金獎勵。

于洛獲贈高級豪宅「金牌茶几」顯心思

于洛隨即獲安排收樓，面積達1000呎的單位已裝修得相當精緻，客廳和飯廳以銀灰色為主調，由燈飾到家具，在簡約之中不失氣派，富有品味的裝潢猶如設計師示範單位。

最富有心思的是，發展商特別為于洛製作一個「金牌茶几」，几面模擬巴黎奧運的金牌正面設計，于洛開心地跟它合照，看來十分滿意這份窩心的禮物。

于洛開心地跟「金牌茶几」合照。（Mega World）

連奪兩金獲封菲律賓「國家英雄」

菲律賓的奧運金牌極為罕見，為菲律賓贏得史上第一金的舉重選手戴亞絲，3年前同樣獲贈豐厚的現金獎和物業，根據當地法例，每個奧運金牌選手可保證獲贈1000萬菲律賓披索（約138萬港元）現金獎，由於奧運獎牌、尤其是金牌對這個東南亞島國並不常見，私人企業也會紛紛加入送禮行列。

于洛不止成為菲律賓歷來首位贏得奧運金牌的男子運動員，而且還一次過連奪兩金，因此政府及企業的獎勵如排山倒海，並獲封為菲律賓「國家英雄」及「國寶」。

菲律賓體操選手于洛在巴黎奧運連奪兩金。（路透社）

于洛的精彩表現，獲菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）讚好：「于洛，我們無法用文字去表達我們多麼以你為驕傲！你為菲律賓贏得金牌，而且不只一面，而是兩面！全世界的菲律賓人都團結一致，為你歡呼加油！」

根據菲律賓的法例《國家運動員及教練福利獎勵法》，奧運金牌運動員可獲得1000萬披索（約135萬港元），銀牌及銅牌分別得500萬及200萬。贏得兩金後，外國傳媒仍普遍報道于洛仍只獲1000萬披索而非2000萬，可能法律是以人為單位而非金牌數量。

于洛在巴黎兩日奪兩金。（路透社）

商界送贈禮物如排山倒海

于洛在巴黎奧運男子自由體操贏得金牌後，菲律賓國會眾議院已表示向于洛頒發300萬菲律賓披索（約40萬港元）獎金；當他在跳馬再贏金牌後，眾議院宣布加碼，獎金加一倍至600萬菲律賓披索（約80萬港元），眾議院發言人以「體育英雄」及「國寶」去形成于洛。

菲律賓地產發展商Megaworld原本送于洛一間兩房住宅單位，價值2400萬菲律賓披索，當他贏得第二面金牌後，Megaworld宣布加碼，升級為三房住宅單位連車位，附送全屋傢俬裝修，價值3200萬菲律賓披索，再另加300萬菲律賓披索獎金。

菲律賓史上只有3面奧運金牌，于洛獨佔兩面。（路透社）

多間餐廳終身任食甚至惠及女友

菲律賓烤雞連鎖店Chooks-to-Go在于洛贏得兩金後宣布，向他送上300萬菲律賓披索獎金；當地韓式炸雞連鎖店BOK亦宣布，于洛可以終身免費任食他們的雙拼炸雞盒；連鎖酒吧Tipsy Pig、餐廳JT’s Kalayaan均讓他終身免費任飲任食，自助餐餐飲集團Vikings亦給于洛終身免費任食自助餐。

菲律賓日式餐廳Hagemu Sushi and Ramen Bar Calasiao的禮物不止限於于洛本人，連帶他的女友Chloe Anjeleigh同樣享有終身免費任食。建築設計集團Nexa Engineering送于洛終身免費工程設計服務。家具公司Apollo Home Depot送于洛價值10萬披索的傢俬。

于洛可以一世任食雙拼炸雞盒。（Facebook）