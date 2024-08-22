巴黎奧運｜何瑋桁讚體院膳食及心理支援　總教練稱有改善薪酬待遇

巴黎奧運香港隊創出佳績，政府新聞處今日（22日）刊出《體院助力 劍指未來》報道，當中訪問男子重劍手何瑋桁，他在受訪時表示，體育學院近年聘用意大利教練，對精進劍術有莫大幫助；體院在膳食和心理健康等方面，也提供不少支援，體院飯堂菜式多樣，亦有營養師配合，而心理專家也有助平復賽前情緒。



劍擊隊總教練鄭兆康形容，劍擊隊的成就與體院支持密不可分，體院不斷改善教練的薪酬待遇，招攬具國際水平的教練執教，有助提升劍擊運動員表現。



何瑋桁表示，體育學院的針對性體能訓練和海外集訓，對精進劍術有莫大裨益。（政府新聞處）

28歲的何瑋桁，2014年成為全職運動員，深耕多年首踏奧運舞台，在2024年巴黎奧運會男子重劍個人賽中雖32強止步，但他已吸取寶貴經驗，未來會繼續鍛煉體能和劍術，今後作賽將更有信心。

何瑋桁表示，體育學院近年聘用意大利教練，採用針對劍擊的體能訓練，並安排海外集訓，對精進劍術有莫大幫助。

何瑋桁說：「教練善用不同訓練器材，令我們習慣比賽時的模式，可能有突然加速、急停等動作。在海外集訓時，會面對很多外國對手和平時不會對賽的對手，實戰多一點，就可了解多些其他不同國家的打法。」

除了針對性訓練，體院在膳食和心理健康等方面，也提供不少支援。他舉例指，體院飯堂菜式多樣，設有標籤標明卡路里和營養成分，通過與營養師溝通，運動員可揀選適合自己的食物；而比賽前可能感到緊張，與體院心理專家傾談，也有助平復情緒。

香港劍擊運動員近年在國際賽事屢創佳績。巴黎奧運會中，張家朗衞冕成功勇奪男子花劍個人賽金牌，江旻憓也在女子重劍個人賽奪金。劍擊隊總教練鄭兆康形容，劍擊隊的成就與體院支持密不可分。

鄭兆康表示，運動員取得佳績吸引更多人習劍，有助推動劍擊運動普及化和培育精英運動員。（體育學院提供相片）

鄭兆康舉例指，體院不斷改善教練的薪酬待遇，可招攬具國際水平的教練執教，教練團隊有意大利、法國、南韓等多個國家的教練，加上本土和內地教練，有助提升劍擊運動員表現。

他又表示，劍擊隊每次外出比賽都有體院人員隨行，提供物理治療、手法按摩等，並密切監察運動員身體狀況，即使是小問題也會及時處理，確保運動員以最佳狀態作賽。

體育學院新設施大樓即將啟用，鄭兆康期望當中新建的劍擊館讓訓練安排更靈活，又指運動員取得佳績，吸引更多人學習劍擊，既助這項運動普及化，同時有利培育精英運動員。

鄭兆康說：「很多家長會將子女送來學習劍擊，我們的精英培訓便多了很多人才選擇，有十個人讓我選擇，跟100個人讓我選擇，質素一定不同。我不擔心香港劍擊後繼無人。」