深圳｢民辦高中第一｣厚德書院爆雷倒閉　800多個中產家庭遭遇失學

曾被譽為「民辦高中第一」的深圳厚德書院，因資金鏈斷裂、拖欠物業租金，於今年7月12日正式關停，令800多個深圳中產家庭遭遇「失學」。據了解，過去半年，有關厚德書院倒閉的傳言在當地流傳，學校多次公開否認，但直至6月28日，厚德書院校門口張貼要求師生搬離的「告知函」，為這些猜疑畫上句號。



學校現被圍欄封閉。（新浪財經）

學校廠地出租方發布告知函。（新浪財經）

限期搬離公告。（抖音）

厚德書院合共債務金額達到了1.71億元。（網上圖片）

事實上，厚德書院在倒閉前就因為財務危機陷入流言。今年1月，厚德書院及相關負責人被判支付1.4億多元（人民幣，下同）的債務。3月，福田區人民法院向厚德書院及法定代表人發出限制消費令。5月，厚德書院再次被深圳市中級人民法院列為被執行人，被判支付近2500萬元的債務。

最近一次法院立案是7月1日，被判支付近2500萬元的債務，合共債務金額達到了1.71億元。隨後不久，厚德書院法定代表人又被深圳市中級人民法院列為被執行人。

厚德書院5月針對流言發布「嚴正聲明」，污衊自媒體人在散布謠言，還要追究法律責任。但到6月底，深圳市博金匯通實業有限公司在厚德書院校門口張貼要求師生搬離的「告知函」，稱厚德書院拖欠租金、場地佔用費超1000萬元拒不支付，「請厚德書院、全體職工、學生及相關人員即是搬離放置在租賃場地內的所有物品，以避免財產損失。」

厚德書院門口拉橫額。（新浪財經）

厚德書院附近景象。（新浪財經）

厚德書院老師聊天記錄。（搜狐新聞）

部分學校老師準備維權。（網上圖片）

跟家長一樣，厚德書院內的不少老師也是7月初才確切知道學校即將倒閉。一位老師表示，7月4日，教育局有十多人進校駐紮、維護秩序。「教育局的人說我們老闆跑路了，公安局正在查，要我們老師守住最後幾天，幫助學生完成期末考，誰也不許出亂子。」

厚德書院成立於2016年7月，由邦德教育集團全資創立，開設面向國際教育和國內高中課程，國際教育方向的學生達40%。此外，據最新數據顯示，厚德書院的學費每學期包含住宿費需達到94000元。

按照厚德書院的宣傳，2019年到2021年，厚德書院高考生的重點本科率，連續三年位於全市民辦高中第一，被深圳市教育局評定為「2020年度深圳市優質特色民辦學校」。