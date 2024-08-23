廣東有自己的「鶴崗」？　緊鄰廣州　這地2房2廳單位僅15萬元

位於黑龍江的鶴崗市近年因樓價「白菜價」而聞名，吸引不少外地年輕人專門到當地買樓。殊不知，廣東竟然亦有自己的「鶴崗」，在廣州旁邊的小城，15萬元（人民幣，下同）就能買到兩房兩廳的單位。



圖為清遠峽。（資料圖片）

提起清遠，不少人會想到清遠雞、夏季漂流勝地等標籤，但近日網絡中又給清遠貼上了一個新的標籤，即是「讓廣州人不用出省就能實現低價買房定居『鶴崗』的願望」。

在清遠臨廣板塊，有多個超大樓盤，隨着內地樓市下行，該片區的樓價也在下跌，以不到10萬元的價格就可入手32平方米的住宅。今年7月，就有人以15.5萬元買下，清遠市清城區北部萬科城一間69平方米的兩室兩廳單位，單價僅2200元/平方米左右。事實上，如今清遠臨廣板塊不少二手樓的掛牌價都在3000元/平方米左右。

北部萬科城位於廣州和清遠的交界處、廣清輕軌旁，是典型的「臨廣片區」。（界面新聞）

在清遠，以15萬元就能買到兩房兩廳的單位。（界面新聞）

北部萬科城位於廣州和清遠的交界處、廣清輕軌旁，是典型的「臨廣片區」，早年間在廣州樓市的火爆下，受益於其外溢的購賣力，曾吸引了不少外地的投資客。樓市火熱時，價格曾賣到8000元/平方米左右。惟近幾年在廣州樓市下行的背景下，隨外溢購買力的減少、片區規劃落地緩慢、再加上清遠自身的人口流失，該樓盤的價格也在不斷下跌。

公開資料顯示，清遠位於廣東省中北部，南嶺山脈南側，北江中下遊，北接湖南省和廣西壯族自治區，東、西分別與廣東省內的韶關市、肇慶市為鄰，南連佛山市和廣州市的花都區。從近十年的人口數據來看，清遠市屬於典型的人口流出地區，2023年常住人口約399萬人，低於戶籍人口453萬人。2023年，清遠市的GDP為2120億元，在廣東省21個下轄的地級市中排名第14位。

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2010年以來，在廣清發展一體化、廣清城際、長隆度假區落地清遠市清城區等因素的作用下，清遠市的樓市也經歷了一波熱潮，在此期間，清遠的樓價也上了一個台階。據清遠市統計局數據，2017年清遠商品房銷售面積900.58萬平方米，按年增長16.9%；商品房銷售額585.1億元，按年增長56%。與此同時，清遠商品房庫存也降到歷史低位，2017年末去化周期縮短至5.5個月。

惟今年1-5月，清遠商品房銷售面積129.7萬平方米，按年下降41.4%，其中商品住宅銷售面積93.5萬平方米，按年下降49.3%，影響商品房銷售面積下降41.1個百分點，商品房銷售額為78.6億元，按年下降45.1%。