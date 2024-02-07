廣東首條磁浮旅遊專線試運營　可免費預約試乘　旅遊界料吸引港人

位於廣東清遠的粵港澳地區首條磁浮旅遊專線列車，周日（4日）駛出銀盞站，經新都廣場、際華園等地，最終駛至磁浮長隆站，代表正式啟動試運營。



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清遠磁浮旅遊專線列車是廣東首條中低速磁浮旅遊專線、中國第四條中低速磁浮線。專線初期運營線路全程8.014公里，連接廣清城際銀盞站與清遠長隆景區，設有磁浮銀盞站、湖蝶灣站、磁浮長隆站三站，全程大約12分鐘。

清遠磁浮旅遊專線列車共5列，最高運轉速度120km/h，採用直線電機驅動車輛行駛，具有低噪音、低振動、安全性高、轉彎半徑小、爬坡能力強等優點，每節車的最大懸浮重量達到40噸，列車最大載客量可達500人。

為了契合旅遊主題，清遠磁浮旅遊專線列車的外觀內飾均為「量身打造」有丹頂鶴、長頸鹿、非洲象、大熊貓等多種動物造型，還有童趣的動物腳印。

2022年11月8日，清遠磁浮旅遊專線長隆特大橋跨京廣鐵路連續樑轉體成功。（新華社）

清遠磁浮旅遊專線試運營期間提供預約免費試乘服務，乘客可通過客服進行預約，每日限額。有關負責人提醒，線路試運營期間會有行車調整，成功預約後請留意客服信息，避免「跑空」。

此前，有本港旅遊業界人士表示，若清遠磁浮旅遊專線開通，相信對港人更有吸引力，有助帶動清遠成為旅遊熱點。他亦稱，未來考慮定制由香港出發到長隆主題公園，再乘搭磁浮旅遊專線到清遠的旅遊路線。