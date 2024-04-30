大美嶺南｜曾遇百年洪水　遊清遠北江靜謐之景　尋訪蘇軾詩詞腳步

【編者按】文字無言，聲聲入耳；古詩千萬，撩動心弦。乘著北江的風，溯遊從之。清遠8個縣（市、區）各美其美，美美與共。羊城晚報《大美嶺南》走進清遠市圖書館，翻閱蘇軾與清遠的過往，跟隨他的詩詞與腳步，一起遊歷清城，探古尋幽，解鎖清城的文化密碼。



清遠，古之「中宿」，始肇秦漢。這個秀美而又遼闊的南國寶地，因地形像一只鳳凰，故而又稱「鳳城」。眾人皆知蘇軾在惠州的印跡，但蘇軾對清遠的情結卻少為人知。相傳北宋大文豪蘇軾被貶南下時，行船至清遠清城區的飛來寺，留下名句「天開清遠峽，地轉凝碧灣。」一步一詩，一眼千年。「余年來觀瀑屢矣，至峽江寺而意難決舍」，飛來寺是清代文人袁牧的意難舍，亦是明顏禪師筆下的「白雲散盡四山清，疊疊重重列畫屏。」

飛來寺地處飛來峽北岸，飛來峽，如今與中宿峽、清遠峽等合稱為飛霞風景名勝區。飛霞景區一江兩岸72峰，重巒疊嶂、峰奇谷邃、山清水秀、風光秀麗。沿山間古道拾級而上，尋至飛霞洞，邂逅一場浪漫的洞天觀日。初晨，感受「太陽初出光赫赫，千山萬山如火發」的蓬勃朝氣；傍晚，沈醉於「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」的裊裊仙氣，猶如騰雲而上，駕臨天宮，直攬日月。

早在東漢時期，飛霞景區就因山水優越而被稱為福地。道士在此隱遁修身養性，歷代無數文人墨客慕名而至。歌頌飛霞的詩文墨寶，不勝枚舉。

眼前還浸染著山水的蒼綠，但這只是清遠的一個側顏，要想探尋清遠的「根」，必須得來起鳳里。青磚石巷，鑊耳飛檐，這條藏於清城老街的古巷散發著無盡幽韻。傳說起鳳里中有一棵高大的梧桐樹，棲息了一窩鳳凰，有年北江洪水突襲清城，青年張易舍身救鳳凰，鳳凰為報恩，伏在水面，讓落水的人踏著它的背逃生，鳳凰因此再也不能站起來。洪水過後，鳳凰化作清城的地形，並較先前高出不少，每當洪水襲來，這里便成了百姓們躲避的地方。這感人的典故，成就了清遠「鳳城」的別稱。

承繼著東坡風範，清遠人好學樂讀。清城還是個書卷味十足的城區。清城區內有清遠市圖書館和清城區圖書館兩所圖書館，在這里，你可以品讀歷代文人墨客書寫清遠的詩詞，探索清遠少為人知的傳奇故事……除此之外，各種書吧、書店各具特色、各有情懷。北江上的江心島，綠樹蔥郁，猶如一顆巨大的綠寶石鑲嵌在江心之中。走進江心島書院，林中石徑、雞蛋花香、荷塘月色……這所鬧市中的廣東首家嶺南書院，保留著一書一世界的浪漫，時間仿佛也隨書卷聲慢下腳步，享受著獨有的寧靜。

這就是清城，跟着詩詞遊清城，讀懂清城的綠水青山，浸染清城的人文魅力。何以清遠，它的不同側顏，等你來發現。