極危神秘動物消失半世紀再次現身　四川峨眉山獨有物種僅3隻

據人民網報道，四川峨眉山林業管理所工作人員近期在日常巡護監測時，意外發現了3隻極危兩棲動物——峰斑林蛙。該物種在「消失」50多年后再次現身。



據報道，峨眉山林業管理所生態站工程師梁東參與了找尋過程，他表示：「近年來，我們林業管理所加大和各大科研單位的合作力度，這次是通過科研單位提供的線索，發現了3個疑似峰斑林蛙的個體。」

消失50多年的峰斑林蛙，再次現身四川峨眉山。

峰斑林蛙為四川峨眉山獨有種，生活在海拔1800米左右的針闊葉混交林區，以多種昆虫和小動物為食。1978年由中國科學院研究員胡淑琴和葉昌媛共同命名，2019年世界自然保護聯盟（IUCN）評估結果顯示，峰斑林蛙為極危（CR）等級。

「峰斑林蛙這個標本最早採集追溯的時間應該是在1965年左右，所以消失了50多年沒有被找到，整個科學界當時也覺得很不可思議。」成都師范學院教授王剛介紹，「據我個人了解，可能是這個物種本來就是一個極小種群，在峨眉山分布得非常狹窄，加之現在的全球氣候變化，可能這個物種的活動節律也有了一定的改變。」

這3隻疑似峰斑林蛙的個體，經中國科學院成都生物研究所進一步鑒定，被最終認定為消失半個多世紀的峰斑林蛙。

消失半個多世紀的峰斑林蛙再次現身四川峨眉山。

「有非常重要的科學意義。首先我們定一個物種是否滅絕有一個標准，就是50年沒有再發現一個存活的個體，我們就可以判斷這個物種已經滅絕了。峰斑林蛙現在時隔50多年被我們重新找到了，一方面証實了自然界物種，它有自我修復、恢復的能力，增強了我們今后對生物保護的信心﹔另一方面，這個物種的再次發現，也給我們科學家提供了一些珍貴的瀕危物種的基礎數據。」王剛說。

據悉，峨眉山得天獨厚的自然環境和地理位置孕育了豐富的生物多樣性。全山擁有野生高等植物3700多種，野生動物超過2300種。「下一步，我們將加強峨眉山生物多樣性的保護和宣傳，完善監測體系，確保峨眉山生物多樣性愈來愈豐富。」四川峨眉山森林生態站副站長夏中林表示。