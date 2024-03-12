無錢搭車老人｢行去深圳北｣惹淚目？　遭網民揭行騙多年　已被刑拘

一位帳號為「周十三」的博主於3月7日發影片稱，偶遇了一位自稱要走路到深圳北站的老爺爺，見其可憐需要幫助，便給老爺爺發了紅包。影片收穫90多萬點讚，但評論區14萬多的留言卻都是在講述被這位老人騙錢的經歷，有評論稱，他「走了7年都沒走到北站」。



據該博主分享，他走在路上突然被一個爺爺問深圳北站怎麽走，他一導航發現有十多公里，走路要3個多小時，「聽到要走路到北站我都震驚了！」該爺爺稱自己是做綠化工作的，剛從雙擁街走過來，身上只剩一塊五角錢，其中一塊錢還要給兩個兄弟買饅頭。

說這老爺爺的眼圈紅了，「我感覺他都快哭出來了」，博主提出要給該爺爺錢，但被拒說博主工作也不容易。隨後博主還是給了他十五元去坐車。影片末尾，該博主感歎道，「看著這無助的背影真的感覺很心酸，這又是誰的父親，是誰的爺爺呢？」

該影片播放量迅速上漲，收穫90多萬點讚和14萬評論。然而評論區卻是許多網民講述自己和博主相同的經歷，稱也被同一位老人騙過。有網民指出這位老人的微信名叫「明天會更好」，並曬出自己受騙時的轉賬記錄說「我都畢業工作兩年了，他還沒有走到深圳北站」。還有網民稱，他「走了7年都沒走到北站」。

有網民在該影片下評論「@深圳公安 @深圳網警」，稱「太給深圳丟人」，希望能得到整治。

3月11日晚間，深圳龍崗警方通報「男子博取路人同情騙取資助」的事件，至影片受到警方高度重視，已將涉事的58歲男子王某帶回調查。該男子無業，多次以問路方式向路人搭訕，以沒錢坐車或吃飯為由博取同情，騙取小額資助。

王某2020年來到深圳，與親屬租住在南山區某出租屋內，網傳其「行騙20餘年且購買多處房產」等信息不實。目前王某已被行政拘留。