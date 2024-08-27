泰國墜機5中國死者是兩家好友　趁暑假出遊　1女童剛過完13歲生日

8月22日泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）有小型飛機墜毀，機上9人全部罹難，失事飛機上載有5名中國籍乘客，介乎12至45歲，飛機原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府。



內媒《北京青年報》報道，5名中國籍乘客分別來自兩個家庭，是多年好友。他們的一位共同好友透露，兩家人平時工作繁忙，趁暑假一起帶孩子出遊，其中一家的女兒上個月剛過完13歲生日。



泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，圖為墜機現場。（Reuters）

2024年8月23日凌晨，救援人員繼續在泰國北柳省的小型飛機失事現場工作。（新華社）

據《北京青年報》報道，機上5名中國遇難者此次旅行的目的地原是泰國Koh Kood島上的一家度假酒店，失事飛機也是該酒店提供的包機，註冊號為 HS-SKR。

在中國國內的旅行網站上，該酒店一晚的價格最低為七千多元（約7660港幣），而酒店提供的私人飛機服務額外收費，每位成人往返收費700美元（約5460港幣），目前該航線已經暫停。

失事飛機也是酒店提供的包機，註冊號為 HS-SKR。（北京青年報）

事故發生前女孩剛過完13歲生日

失事飛機上共有9人，除了2名酒店員工、2名飛行員，還有5名中國乘客。齊菲（化名）看到逝者信息後發現，5名遇難的中國乘客正是她的好友湯郁（化名）、徐菁（化名）以及她們的家人。

齊菲稱，她和湯郁、徐菁是同行，所以成了工作和生活中的「鐵三角」。在齊菲的印象里，徐菁是個細心的人，總是隨身帶著藥膏、香囊、面膜這些小物件。

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，泰國電視台發布遇難者的照片、姓名和年齡。（X@humanplus99）

事故發生後，齊菲兩天沒有睡覺，她一直無法接受，在飛機上的是湯郁一家三口，以及徐菁和她12歲的女兒「小蘋果」，「認識的五個活生生的人都不在了。」

在齊菲看來，徐菁和湯郁都是那種「很愛孩子的媽媽」。尤其徐菁，她是位單親母親，每次晚上跟她談工作，都要安排在九點之後，等孩子睡下了。即便是出差，徐菁也幾乎每天要跟女兒小蘋果打視像電話。

泰國北柳府8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

齊菲說，湯郁女兒的小名叫「銀行」，也是很懂事的孩子。2011年「銀行」出生後，湯郁夫婦在社交媒體上記錄著女兒人生的各種「第一次」：第一次抬頭往前爬，第一次睡著洗澡，長出第一顆牙，第一次知道了耳朵在哪裏。

事故發生前的一個月，「銀行」剛過完13歲生日。

悲劇發生後，齊菲看到網上有人在意酒店房價和私人飛機，還有人說孩子「好歹當了12年有錢人」，她覺得很難受。在齊菲眼中，湯郁夫婦和徐菁都是普通家庭出身，在上海一點一點打拼，「他們不是富二代，也不是暴發戶。他們幾個人都是你我一樣的普通人，靠自己努力才改善了一些經濟條件。」

齊菲說，疫情過後，大家的生活和工作都不容易，好友們應該是趁孩子暑假，好不容易出去「奢侈」一次。據她所知，這是徐菁、湯郁兩家唯一一次一起帶著孩子出遊。

圖為2024年8月22日凌晨，泰國北柳省的小型飛機失事現場畫面。（央視新聞）

墜機原因仍在調查

此次失事的飛機，是由美國賽斯納飛機公司生產的Cessna Caravan C208B單發渦輪螺旋槳多用途輕型通用飛機，在1982年完成首飛。

曾兩次乘坐過該酒店包機的顧女士憶述，到達素那萬普國際機場，一下飛機便有職員接待，去往酒店在機場的專屬櫃枱值機。值機時，工作人員會詢問體重後再安排位置，以保持飛機的重心在安全範圍內，避免影響飛行穩定性。

在中國國內的旅行網站上，該酒店一晚的價格最低為七千多人民幣。（北京青年報）

顧女士表示，飛行過程中，該小型飛機會比一般民航飛機噪音大一些，但塞上耳塞後，對她影響不大。在飛行前，機長和副手會給乘客做簡單介紹，給人感覺「專業且值得信任」。即便行程中會出現一些顛簸，也跟平時坐大型飛機差不多，「主要還是看天氣。」

目前，墜機原因仍在調查中。