泰國墜機9死包括中國人　機鼻插入泥地逾10米　一度找不到遺體

撰文：ETtoday
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泰國北柳府（Changwat Chachoengsao，又名差春騷府）8月22日發生爆炸空難，當局研判機上9人恐全部身亡。由於飛機俯衝墜地時，機鼻直接插入泥地裏10多米，因此搜救團隊一開始完全找不到遺體。

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，泰國電視台發布遇難者的照片、姓名和年齡。（X@humanplus99）
失事飛機從曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）起飛。（機場官網）

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泰媒khaosod報道，一架塞斯納208（Cessna Caravan C208）小飛機下午2時46分從曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）起飛，預計前往桐艾機場（Trat Airport），未料才剛起飛10分鐘左右，就在下午2時57分失聯，之後不幸爆炸墜毀。

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報道指出，當局一開始未能找到任何遺體，後來才發現，這是因為飛機俯衝之後，機鼻首先墜地，埋進逾10米深的泥地裏。

由於失事地點周圍都是稻田、灌溉溝渠、魚池與養蝦場，海水湧入導致淹水，一度動用挖土機清理。

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北柳府首長央特隆Chonlatee Yangtrong表示已動員約300人漏夜搜救，目前僅尋獲數個人類身體部位。

搜救行動仍在進行中，也換上伸縮臂更長的挖土機，增加挖掘深度。

泰國民航局表示，這架小型飛機是「泰國飛行服務有限公司」（Thai Flying Service Company Limited）航班TFT209，機上一共有4名機組人員及5名乘客。

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5名乘客皆為中國公民（編按：入境處已確認並非香港居民），分別為張晶晶（Zhang Jing Jing, 12歲）、張晶（Zhang Jing，43歲）、唐虞（Tang Yu，42歲）、尹勁峰（Yin Jin Feng，45歲）以及尹航（Yin Hang，13歲）。

4名機組人員皆為泰國公民，分別是35歲空姐Napak、26歲空姐Siriyupa、30歲副機師Pornsak與61歲機師Anucha。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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