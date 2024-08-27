靖國神社撒尿男網紅「鐵頭」被逮　杭州警方：與同夥合謀敲詐勒索

曾在日本靖國神社外撒尿、噴漆的內地網紅「鐵頭」，今日（27日）遭杭州警方通報稱，其因涉嫌敲詐勒索已被依法採取強制措施立案偵查。



杭州公安濱江分局在警情通報中稱，警方對網名為「鐵頭」的董某某等3人，以涉嫌敲詐勒索罪依法立案偵查。經查董某某與另2人在今年5月合謀，以爆黑料威脅某賣貨主播，並索要數百克黃金，許諾交付後會提供保護，經多次交涉後，獲得該主播轉帳大額錢款。目前，董某某等人已被公安採取強制措施，案件正在偵辦中。

據悉，董某某真名為董光明，網名「鐵頭懲惡揚善」，其2023年3月開始做打假影片，曝光了三亞海鮮市場、老年保健品等亂象，引起網民關注，在抖音擁有500多萬粉絲。今年1月「鐵頭」因直播時自曝嫖娼經歷，遭內地全網封禁。

今年6月，「鐵頭」又發布影片，稱「面對日本政府允許排放污水（核污水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」他在影片中爬上靖國神社入口處一根刻有「靖國神社」四字的石柱，向石柱撒尿，之後用紅色噴漆在石柱上寫上英文「Toilet」（廁所），然後離去。

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對此，日本警方以涉嫌毀損財物、不尊敬禮拜場所等罪名對36歲的中國公民董光明（鐵頭）發出逮捕令，並起訴其中國同夥。