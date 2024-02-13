擁逾500萬粉絲　網紅「鐵頭懲惡揚善」自爆曾嫖妓遭內地全網封禁

早前內地知名網紅「鐵頭懲惡揚善」在直播間公然講述其在四川成都的嫖娼全過程，甚至揚言「八年前的事過了追訴期」，言論遭到網友舉報抵制，引發熱議。內媒《澎湃新聞》13日報道指，「鐵頭懲惡揚善」抖音、快手、微博等平台上的帳號均已被封禁。



據早前報道，在1月12日的直播過程中，「鐵頭懲惡揚善」突然自曝涉黃經歷，講述了自己過往的嫖娼歷程，並揚言：「我還找了兩個，1800元（人民幣）。你們想不想聽，想聽的話把讚點到20萬，八九年前的事了，我現在說出來不行啊，已經過了追訴期了……」他與粉絲互動，還宣稱：「全中國多少男人沒去過，沒必要裝清高。」

這一番言論激起許多網民的不滿。微博網民「毛三老實人」發文舉報「鐵頭懲惡揚善」，還有不少網民跑到政務官方帳號下留言檢舉。此後，北京12345回應稱，將會對相關問題核實交辦。

《澎湃新聞》報道指，由2023年3月開始，37歲的「鐵頭懲惡揚善」開始做打假影片，曝光了三亞海鮮市場、老年保健品等亂象，引起網友廣泛關注。其帳號在抖音平台擁有518萬粉絲。

在2月9日，「鐵頭懲惡揚善」曾通過一個私人帳號針對封禁一事發布回應，稱自己的快手號、微信視頻號等帳號已被平台封禁，抖音帳號也已經變成了數字賬號、作品被刪除，「如果是永久封禁不能再出現在互聯網中，（在生活中）打擊消費欺詐、虛假宣傳，在45周歲之前不會停的……」