網紅「鐵頭」靖國神社撒尿塗鴉　日本起訴「提供噴漆」的中國同夥

中國籍網紅「鐵頭」在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音，住在日本的29歲中國籍男子姜卓君協助他購買噴漆，7月9日遭到逮捕，7月31日被東京地檢署以涉嫌毀損財物、不尊敬禮拜場所等罪名起訴。



日媒報道稱，日本警視廳公安部也以同樣罪名針對36歲中國公民董光明（鐵頭），以及25歲中國公民許來玉發出逮捕令，兩人目前均已返回中國。據7月9日報道，警方以涉嫌參與損壞財物、不尊重禮拜場所為由，拘捕一名29歲、居住在日本的中國男子姜卓君。

日本警方2024年7月拘捕一名在日本的中國男子姜卓君，指控他涉嫌與靖國神社石柱遭塗鴉事件有關（影片截圖）

起訴書表示，姜姓被告和董某、許某合謀，於5月31日在靖國神社石柱上以紅漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所），造成約462萬日圓（約港幣23萬7,280元）損失，並犯下對禮拜場所不敬的罪行。

據了解，「不尊敬禮拜場所罪」是指對佛堂、墓地等宗教禮拜場所不敬，最高可處6個月以下監禁，或是最高10萬日圓（約港幣5,138元）以下罰金。

日本警方2024年7月拘捕一名在日本的中國男子姜卓君，指控他涉嫌與靖國神社石柱遭塗鴉事件有關（影片截圖）

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這次事件發生於6月1日，靖國神社入口附近的石柱遭人用紅色噴漆塗上英文的廁所（Toilet）一詞。中國知名網紅「鐵頭懲惡揚善」之後6月初自爆是自己所為，甚至公開影片，其中可看到他在寫大字前，先向石柱撒尿。

他又向鏡頭表示，「面對日本政府允許排放污水（核污水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」日媒指，涉案男子在數小時後離境。